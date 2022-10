Formel 1: Ferrari mit Pole-Position – Verstappen nur auf Startplatz 8

Charles Leclerc fährt vom ersten Startplatz in den Grossen Preis von Singapur. In der Formel-1-Qualifikation setzte sich der Monegasse am Samstag in 1:49,412 Minuten hauchdünn mit 0,022 Sekunden Vorsprung vor Sergio Perez im Red Bull durch. Auch der drittplatzierte Rekordweltmeister Lewis Hamilton war mit nur 0,054 Sekunden Rückstand dicht an der für ihn ersten Pole-Position der Saison.

Sicherte sich am Samstag die Pole-Position: Charles Leclerc Foto: Vincent Thian (Keystone)

Weltmeister Max Verstappen überrascht dagegen mit Startplatz 8. Der Niederländer musste seine erste schnelle Runde nach einem Fehler abbrechen, und in der letzten schnellen Runde wurde er, offenbar wegen eines Problems am Auto, in die Box zurückgeholt. In dieser wäre der Weltmeister durchaus auf Pole-Kurs gewesen. (dpa/nka)