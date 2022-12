Eishockey: Kloten holt Stürmer-Talent zurück

Der EHC Kloten vermeldet die Verpflichtung von Keanu Derungs. Der 20-jährige Stürmer durchlief am Schluefweg bis 2019 die Juniorenabteilung und schloss sich im Sommer Genf-Servette an. Sein Vertrag mit dem aktuellen Leader der National League wäre bis 2024 gelaufen, nun löste er ihn auf und unterschrieb beim EHC bis Saisonende 2024/25.

In Genf bestritt Derungs gemäss Statistik zwar 16 Partien mit der ersten Mannschaft, erhielt aber als 13. Stürmer nur wenig Eiszeit und wurde zudem dem EHC Olten ausgeliehen. In seinem Stammclub rechnet er mit mehr Einsätzen. EHC-Sportchef Larry Mitchell ist ein Fan von jungen Spielern, die sich beweisen wollen. «Ich möchte für die Mannschaft der Zukunft eine gute Mischung von jungen und erfahrenen Spielern. Keanu ist in seinem Jahrgang einer der Besten der Schweiz», wird der Kanadier in der Medienmitteilung zitiert.

Keanu Derungs tauscht das Servette-Dress mit jenem von Kloten. Foto: Laurent Daspres (Freshfocus)

Keanu Derungs ist der Sohn des ehemaligen Klotener Nachwuchstrainers Thomas Derungs und der zwei Jahre jüngere Bruder von Ajoie-Stürmer Ian Derungs. Von 2019 bis 2022 spielte der talentierte Angreifer in der kanadischen Juniorenliga (Western Hockey League). Bei den Victoria Royals kam er in der vergangenen Saison in 33 Partien auf 25 Skorerpunkte. Derungs gehörte zudem den Nachwuchs-Nationalteams an und durfte zweimal an der U20-WM auflaufen. (ddu)