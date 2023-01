Eishockey: Zwei weitere Stürmer für Kloten

Der EHC Kloten verpflichtet Deniss Smirnovs (23) und Joel Marchon (19) für die nächste Saison. Mit einem Vertrag bis 2025/26 stösst Center Smirnovs von Servette hinzu. Der gebürtige Lette verliess Riga mit 14 und unterzeichnete in Genf einen Kontrakt über acht Jahre. Inzwischen verfügt er über eine Schweizer Lizenz. Als Captain verhalf er den Elite Novizen (U-17) und dem U-20-Team der Grenats zu Meistertiteln. In den letzten vier Saisons kam er in 180 Partien in der National League auf 46 Skorerpunkte (15 Tore). 2022 spielte Smirnovs mit der lettischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Peking und an der WM in Finnland.

Joel Marchon durchlief – wie sein acht Jahre älterer Bruder Marc, der seit 2017 für Kloten stürmt – die Nachwuchsstufen des EV Zug. In diesem Winter sammelt er Erfahrungen in der kanadischen Juniorenliga QMJHL, wo er in 30 Partien 3 Treffer erzielte. Im vergangenen Frühling kam der Flügel mit dem U-20-Team der Zuger auf dessen Weg zum Meistertitel in 12 Playoff-Spielen auf 16 Tore und 3 Assists. Ab Stufe U-16 wurde Joel Marchon regelmässig in den Schweizer Auswahlen eingesetzt. In Kloten unterschrieb er für zwei Jahre. (ddu)