Ski alpin: Schweizer Junioren verpassen nächste WM-Medaille

Beim Teamevent an der alpinen Junioren-WM in Lech-Zürs verpasst das Schweizer Quartett eine weitere WM-Medaille knapp: Das Quartett aus Isabella Pedrazzi, Sndro Zurbrügg, Stefanie Grob und Lenz Hächler fährt hinter Schweden, Italien und Norwegen auf den vierten Rang. Am Dienstag und Mittwoch findet die WM in St. Anton mit den Slaloms der Frauen bzw. Männer ihren Abschluss. Vor den letzten beiden Wettbewerben führt die Schweiz mit drei Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille den Medaillenspiegel an. (tzi)