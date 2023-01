Rudern: Gmelin tritt per sofort zurück

Die beste Schweizer Ruderin der Geschichte hat in Kägiswil bekannt gegeben, dass sie ihre Aktivkarriere per sofort beendet. Grund dafür ist, dass die 32-Jährige nach dem Tod ihres Trainers Robin Dowell die hundertprozentige Motivation für ein Weitermachen nicht mehr aufbringen kann.

Robin Dowell war am 16. Dezember 2022 bei einer Trainingsfahrt auf dem Sarnersee ertrunken. Der 40-jährige Brite war für die Ustermerin viel, viel mehr als nur ein Coach, er war ihr Vertrauter in allen Lebenslagen. «Wir waren ‹teammates for life›», sagte Gmelin am Mittwoch.

Die erfolgreichste Schweizer Ruderin der Geschichte: Jeannine Gmelin hört auf. Foto: Freshfocus

Jeannine Gmelin hat das Frauenrudern in der Schweiz auf ein ganz neues Niveau geführt. Obwohl sie mit 170 Zentimetern Körpergrösse für eine Ruderin in der offenen Klasse eigentlich viel zu klein war, bot sie den Riesinnen der Szene Paroli und erreichte viel mehr, als sie je erträumt hatte. Ihr erfolgreichstes Jahr hatte sie 2017, in dem sie alle Rennen gewann, Weltmeisterin wurde und auch «Weltruderin des Jahres». Bei den Olympischen Spielen wurde sie zweimal Fünfte, in Tokio verpasste sie die Medaille um 1,2 Sekunden. (mke)