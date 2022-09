Schach: Vermutete Carlsen Betrug?

Wie in diversen Foren ausgeführt wird, dürfte Weltmeister Magnus Carlsens überraschender Rückzug vom Sinquefield Cup in Saint Louis mit dem Verdacht zusammenhängen, dass der US-Nachwuchsspieler Hans Niemann bei seinem Sieg über den Norweger in der dritten Runde am Sonntag von unerlaubter Hilfe profitiert haben könnte. Diese Partie war insofern sehr erstaunlich, als der erst 19-Jährige in einer seltenen Eröffnungsvariante, die Carlsen noch nie gespielt hat, verblüffend adäquat reagierte. Im Interview nach der Runde darauf angesprochen, hatte Niemann erklärt, er habe sich durch einen wundersamen Zufall am Morgen vor der Partie genau diese Variante angeschaut.

Niemann könnte aber auch Kenntnis von Carlsens Analysen oder während der Runde sogar Zugriff auf Computerhilfe gehabt haben. Dieser Verdacht jedenfalls würde den Tweet erklären, den der Norweger als einzige Begründung seiner Abreise online stellte. Dort zitiert er den Fussballtrainer José Mourinho, der in einem Interview einmal zur Antwort gab: «Wenn ich darüber rede, bekomme ich mächtig Ärger.» Carlsens erste drei Partien in Saint Louis werden nun aus der Wertung genommen, also auch der Sieg Niemanns über den 31-jährigen Norweger.

Die Turnierleitung äusserte sich bis anhin nicht, hat aber offensichtlich reagiert. Die Schachplattform «ChessBase» konstatierte, dass es in der vierten Runde vom Montag besonders strenge Kontrollen auf elektronische Geräte an den teilnehmenden Spielern gab und bei der Übertragung der Partien eine Verzögerung von 15 Minuten eingeführt worden ist. Carlsen dürfte sich bei den Organisatoren beschwert haben und reiste dann ab, als nicht mehr geschah. (be.)