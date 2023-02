Ski alpin: Odermatt bestreitet WM-Kombination

Swiss-Ski hat am Sonntagnachmittag das Aufgebot für die WM-Kombination der Männer am Dienstag in Courchevel bekannt gegeben. Zum Schweizer Quartett gehört neben Loïc Meillard, Justin Murisier und Stefan Rogentin überraschend: Marco Odermatt. Der Dominator dieses Winters hat an Titelkämpfen schon einmal gezeigt, dass er auch im Zweiteiler schnell sein kann – an der Junioren-WM 2018 in Davos, wo er fünfmal triumphierte, holte er Gold in der Kombination.

Der Super-G startet um 11 Uhr, der Slalom folgt um 14.30. Das Rennen gibts bei uns im Ticker. (kai)