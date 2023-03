Goggia dominiert, Gut-Behrami beste Schweizerin

Im zweiten Abfahrtstraining in Kvitfjell, wo in diesem Winter für einmal die Frauen statt der Männer fahren, überzeugte Sofia Goggia, zuletzt Siegerin in Crans-Montana. Die italienische Draufgängerin aus Bergamo holte auf die zweitplatzierte Cornelia Hütter 81 Hundertstel heraus, deren österreichische Landsfrau Mirjam Puchner verlor bereits über eine Sekunde. Dahinter ist das Feld eng beisammen. Lara Gut-Behrami fuhr als beste Schweizerin mit 1,42 Sekunden Rückstand auf Rang 9. Corinne Suter folgt mit 1,56 Sekunden Rückstand auf Platz 11. Mit Weltmeisterin Jasmine Flury (16.), Delia Durrer (18.), Joana Hählen (23.), Priska Nufer (28.) und Michelle Gisin (30.) schaffen es noch fünf weitere Schweizerinnen in die Top 30. Am Freitag und Sonntag finden in Norwegen zwei Super-G statt, am Samstag steht eine Abfahrt an. (rha)