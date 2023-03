Tennis: Ritschard und Brunold in Runde 2 in Lugano

Am Montag begann das Challenger-Turnier von Lugano. Zwei Schweizer standen im Einsatz – und beide setzten sich in drei Sätzen durch. Wildcard-Starter Mika Brunold (ATP 886) gelang dabei ein Coup gegen den deutlich besser platzierten Manuel Guinard (ATP 177), der nun seit Oktober auf der ATP-Tour kein Spiel für ich entscheiden konnte. Der 18-jährige Baselbieter gewann gegen den neun Jahre älteren Franzosen nach verlorenem Startsatz in 2:19 Stunden 4:6, 6:2, 6:2. In der zweiten Runde trifft Brunold auf den Italiener Raul Brancaccio, die Weltnummer 141. Alexander Ritschard (ATP195), der zweite Schweizer am Montag im Einsatz, setzte sich gegen den Ungarn Zsombor Piros (ATP 179) in 1:53 Stunden 3:6, 6:4, 7:5 durch. Sein Gegner in der zweiten Runde steht noch nicht fest.

Achtungserfolg in Lugano: Der Wildcard-Starter Mika Brunold übersteht die erste Runde im Hauptfeld gegen den Franzosen Manuel Guinard. (Archivbild) Foto: Freshfocus

Der an Nummer 2 gesetzte Dominic Stricker startet am Dienstag ins Turnier von Lugano. Dies neu mit Coach Peter Lundgren an seiner Seite. (tzi)