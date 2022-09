Formel 1: Startplatzstrafe für Hamilton und Schumacher beim GP Italien

Lewis Hamilton wird in der Startaufstellung zum Grossen Preis von Italien strafversetzt. Wie sein Mercedes-Rennstall am Donnerstag in Monza bekanntgab, kommt in den Silberpfeil des Rekordweltmeisters eine neue Antriebseinheit. Da es die vierte sein wird in dieser Saison, wird er mindestens zehn Position nach hinten versetzt zum Start des Grossen Preis von Italien an diesem Sonntag. Womöglich muss er aber sogar von ganz hinten loslegen. Drei Motoren sind in diesem Jahr nur noch erlaubt. Mit fünf Siegen in Monza liegt der mittlerweile 37 Jahre alte Brite auch in dieser Statistik gleichauf mit dem ebenfalls siebenmaligen Weltmeister Michael Schumacher.

Wird im nächsten Rennen zurückversetzt: Lewis Hamilton. Foto: Sem van der Wal (Keystone)

Mick Schumacher hat noch vor dem ersten Formel-1-Training zum Grossen Preis von Italien einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Im Haas-Rennwagen des 23-Jährigen muss das Getriebe ausgewechselt werden, wie sein Team erklärte. Weil dies vor Ablauf der Frist von sechs aufeinanderfolgenden Rennwochenenden erfolgt, in denen mit demselben Getriebe gefahren werden muss, wird er mindestens fünf Positionen in der Startaufstellung zum Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) nach hinten rücken müssen. (dpa)