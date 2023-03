Langlauf: Haga gewinnt 50er-Premiere am Holmenkollen

Ragnhild Haga hat das erste 50-Kilometer-Rennen im Weltcup am berühmten Holmenkollen in Oslo gewonnen. Die Norwegerin siegte am Sonntag in der freien Technik knapp und auf den letzten Metern vor ihrer Landsfrau Astrid Oeyre Slind und der Amerikanerin Jessica Diggins. Schweizerinnen waren keine am Start.

Slind ist in diesen Tagen die Marathonfrau des Langlauf-Sports. Nachdem sie in der Vorwoche binnen 24 Stunden den 30er an der WM in Planica sowie den 90 Kilometer langen Wasalauf in Schweden absolviert hatte, ging sie nun auch über die Marathondistanz im Weltcup an den Start. (DPA)