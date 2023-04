Curling: Schweizer verlieren viertes WM-Spiel

Nach drei Siegen zum Auftakt der WM in Ottawa (CAN) verliert das Schweizer Quartett am Montagnachmittag (Schweizer Zeit) gegen Italien deutlich 4:8. Benoît Schwarz, Yannick Schwaller, Sven Michel und Pablo Lachat lagen nach sechs Ends noch 4:3 in Front, konnten in der Folge aber keinen weiteren Stein schreiben. Gar mussten sie den Italienern noch drei mal einen Punkt zugestehen, als das Recht des letzten Steins bei den Schweizern lag. Somit liegen da sSchweizer Quartett in der Tabelle nach vier Spielen auf dem vierten Rang hinter den unbesiegten Nationen Schweden, Japan und Norwegen. In der Nacht auf Dienstag spielt die Schweiz gegen Südkorea, das bisher erst einen Sieg in vier Spielen feiern konnte. (tzi)