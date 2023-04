Rad: Eine Tour de Suisse für Bergflöhe

Die 86. Schweizer Landesrundfahrt führt vom 11. bis 18. Juni über 1100 km und 18’000 Höhenmeter. Gestartet wird sie mit einem Einzelzeitfahren in Einsiedeln. Weiter geht es via Mittelland in die Westschweiz und das Wallis. Bei der Königsetappe von Fiesch nach La Punt müssen die Fahrer mit Furka, Oberalp und Albula gleich drei Pässe bewältigen. Am Folgetag wird der Albula noch einmal in umgekehrter Richtung befahren. Den Abschluss bildet ein zweites Einzelzeitfahren von St. Gallen nach Abtwil.

Am Schlusswochenende der Männer starten die Frauen zu ihrer viertägigen Tour de Suisse in der Ostschweiz. Das Zeitfahren der 2. Etappe ist identisch mit jenem der Männer. Die letzten beiden Etappen werden in der Region Ebnat-Kappel ausgetragen. «Mit insgesamt 330 Kilometern und über 5000 Höhenmetern können die Athletinnen ein hartes und abwechslungsreiches Rennen erwarten», sagt Tourdirektor Olivier Senn. (heg)