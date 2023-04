Eishockey: Marti und Aeschlimann stossen zum Nationalteam

Die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer erhält für die zweite WM-Vorbereitungswoche Verstärkung. ZSC-Verteidiger Christian Marti und Davos-Goalie Sandro Aeschlimann stossen bereits am Dienstag zum Nationalteam, das am Freitag in Visp und am Samstag in Lausanne gegen Frankreich testet. Weitere Spieler der Playoff-Halbfinalisten werden dann in der dritten Woche dazukommen. Fischer streicht vorerst noch niemanden aus dem Kader. «Die Chemie stimmt. Alle haben in den letzten Tagen hart und motiviert trainiert. Deshalb möchte ich alle Spieler noch eine weitere Woche mit an Bord haben», sagt er.

Die Schweiz startet am 13. Mai in Riga mit dem Match gegen Slowenien in die WM. (kai)