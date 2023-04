Motorrad: Aegerter fährt zu seinem Bestresultat

Am Samstag beim ersten von zwei Läufen in Assen klassiert sich Dominique Aegeter so gut wie noch nie seit seinem Aufstieg in die Superbike-WM. Der Oberaargauer war von Position 7 gestartet und wurde auf seiner Yamaha starker Sechster. Besser war er in seinen bisherigen vier Starts über die Langdistanz in dieser Saison nie. Den Sieg in den Niederlanden holte sich WM-Dominator Alvaro Bautista aus Spanien. Für den spanischen Ducati-Piloten ist dies der fünfte Erfolg in dieser Saison, daneben gewann er in Philipp Island beim Saisonauftakt auch das Sprintrennen. Zweiter wurde Jonathan Rea vor Toprak Razgatlioglu. (tzi)