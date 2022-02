Fit in 8 Wochen (8/8) – Sport- und Speiseplan für Woche 8 Und wie fühlen Sie sich? Wir gehen mit unseren Menü- und Fitnessvorschlägen in die finale Woche. Pia Wertheimer Daniel Böniger Urs Jaudas Fotos

Saison hat Rhabarber zurzeit nicht – aber man kann auch mit tiefgefrorener Ware eine Wähe schön belegen. Foto: Getty Images, iStockphoto

Hier ist er, der Endspurt! Und wie es sich für ein Finish gehört, machen wir nochmals gemeinsam richtig Dampf. Und damit meinen wir nicht nur in der Küche, wo Ernährungsberaterin Sonja Ricke und Küchenchef Sebastian Titz noch ein letztes Mal einheizen. Nein, auch Sporttherapeut Markus Dohm-Acker hat das Tempo der Ausdauereinheiten nochmals verschärft. Die Lauf- und Velotrainings haben es diese Woche in sich. Wetten, dass Sie danach so lange unter die Dusche müssen, dass der Dampf auch den Badezimmerspiegel anlaufen lässt?

Montag

Speiseplan