Wer zu spät zur Welt kommt, den bestraft der Sport

Wer seinen Nachwuchs im Spitzensport sehen will, muss früh ansetzen. Am besten schon bei der Planung von Schwangerschaft und Geburtstermin. Denn wer in der ersten Jahreshälfte geboren wird, hat deutlich bessere Chancen auf eine Profikarriere.

Das Phänomen heisst relativer Alterseffekt (RAE) und wurde im Sport erstmals 1985 vom kanadischen Psychologen Roger Barnsley beschrieben. Dieser besuchte damals mit seiner Familie ein Juniorenspiel der Lethbridge Broncos, als seine Frau Paula im Matchprogramm blätterte und feststellte, dass ein Grossteil der Spieler im Januar, Februar oder März geboren war. Zu Hause begann er die Geburtsdaten so vieler Hockeyspieler wie möglich zusammenzutragen – damals noch ohne Internet. Es zeigte sich das gleiche Bild: je früher im Jahr geboren, desto zahlreicher.

Seither sind Hunderte von Studien zu diesem Thema durchgeführt worden, doch der relative Alterseffekt hält sich hartnäckig. Listet man etwa alle Spieler auf, die in dieser Saison in der höchsten Schweizer Eishockeyliga zum Einsatz gekommen sind, ergibt sich folgendes Bild: Von 356 wurden 219 in den ersten sechs Monaten geboren, also 61,5 Prozent. Noch grösser ist die Diskrepanz zwischen den Profis aus dem ersten und dem letzten Quartal: 122 gegenüber 59.

In der Schweiz hat sich Michael Romann dem Thema verschrieben, der Leiter Trainingswissenschaften der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen. 2016 publizierte er auch ein Paper über den relativen Alterseffekt im Schweizer Junioreneishockey. Was er beschreibt, ist eine Aufwärts- und eine Abwärtsspirale – beeinflusst vom Geburtsdatum: Der Entwicklungsvorsprung der älteren Spieler führt zu einer besseren Leistung, zu mehr Eiszeit, zu Selektionen, einer gezielteren Förderung, mehr positivem Feedback. Bei den jüngeren ist es genau umgekehrt, weshalb sie sich nicht so schnell entwickeln und möglicherweise dem Sport ganz verloren gehen.

Bei Eishockey und Fussball spielen diese Mechanismen in der Schweiz am stärksten. «Wenn ein Sport von besonders vielen Kindern betrieben wird, steigt der Selektionsdruck», führt Romann aus. «Dazu ist der Effekt stärker ausgeprägt, je mehr Kraft eine Rolle spielt.» Deshalb ist er auch in Einzelsportarten wie der Leichtathletik zu beobachten. Oder im Tennis, wo stärkeren und grösseren Junioren oft der lange und hohe Ball auf die Rückhandseite des Gegners zum entscheidenden Vorteil gereicht. Zum Wimbledon-Sieg reicht das später dann aber nicht. «Je technischer und taktischer eine Sportart ist, desto geringer ist der Effekt», sagt Romann. Wer Tischtennis spielt oder rhythmische Sportgymnastik betreibt, entgeht ihm.

So gut erforscht der Effekt ist, so wenig hat sich seit seiner Entdeckung an ihm geändert. Eine kürzlich erschienene internationale Studie hat in den letzten zehn Jahren keine Verbesserung für Spätgeborene festgestellt.

Dabei wird gerade in der Schweiz einiges unternommen. Nicht zuletzt deshalb, weil es sich ein kleines Land nicht leisten kann, die potenziell besten Talente nicht zu fördern. Verlieren nämlich die Frühgeborenen nach der Pubertät ihren physischen Vorteil, stellt sich oft heraus, dass sie gar nicht so hochtalentiert sind.

Deswegen hat das Bundesamt für Sport zusammen mit Swiss Olympic bereits 2010 das Projekt «Piste» gestartet. «Piste» steht für Prognostische Integrative Systematische Trainer-Einschätzung. Diese soll Coachs dazu bringen, nicht nur Resultate und die aktuelle körperliche Leistung der Sportler zu beurteilen. Stattdessen werden auch die innere Motivation, das familiäre Umfeld und die psychische Belastbarkeit einbezogen.

Seither hat sich die Selektion der Talente zwar etwas verändert. Der relative Alterseffekt aber bleibt bestehen. Was auch daran liegt, dass teilweise schon Sechsjährige in Sportclubs in Stärkeklassen eingeteilt werden. «Ich habe in einem Fussballclub eine U-8-Auswahl gesehen, die zu 100 Prozent aus Kindern bestand, die im ersten Halbjahr geboren wurden», erzählt Romann. «Wenn ab der Stufe U-15 die nationalen Selektionen beginnen, ist es fast schon zu spät. Da sind die meisten Spätgeborenen bereits ausselektioniert.»

Für Markus Graf, den Ausbildungschef bei Swiss Icehockey, ist die Schlüsselfrage: «Wann denken wir erstmals selektiv? Ab wann bekommt ein Spieler mehr Eiszeit und mehr Förderung vom Trainer auch dank seiner Frühreife? Wenn ein Spieler ab Stufe U-14 wegen seiner Vorteile zusätzliche Morgentrainings absolvieren darf, ein anderer aber nicht, geht die Schere noch schneller auseinander.»

Nach skandinavischem Vorbild werden im Schweizer Eishockey seit dieser Saison auf Stufe U-13 keine Ranglisten mehr geführt, damit Trainer bei ihrer Arbeit nicht durch die Jagd nach Siegen getrieben werden. Ab der U-14 werden erstmals Talente für Regionalauswahlen aufgeboten – rund 250 Spieler in zwölf Teams. Je jünger, desto breiter wird gefahren. Aber je älter, desto selektiver wird es und desto mehr zeigt sich der relative Alterseffekt: Von der U-20, die über die Festtage die Junioren-WM im tschechischen Trinec bestritt, sind 17 von 23 Spielern in der ersten Jahreshälfte geboren.

Das biologische Alter wird bei Teenagern immer wichtiger

Nebst dem Geburtsmonat wird im Teenageralter ein weiterer Faktor immer wichtiger: Jugendliche entwickeln sich in unterschiedlichem Tempo. Die Wissenschaft spricht vom «biologischen Alter». Bis zu fünf Jahre kann der Unterschied des biologischen Alters innerhalb eines Jahrgangs betragen. Am ausgeprägtesten seien die Unterschiede mit 14, 15, sagt Richi Jost, Nachwuchschef bei den ZSC Lions: «Da kann einer schon über 1,90 Meter gross sein, ein anderer hingegen ist erst 1,40.»

In ihrer Entwicklung retardierte Spieler haben die Möglichkeit, in einer tieferen Altersstufe mitzuspielen. Oft wird ein Handröntgenbild erstellt, um das biologische Alter zu bestimmen. «Unsere Trainer sind inzwischen stark sensibilisiert auf dieses Thema», sagt Jost. «Wir haben Geduld, doch ab und zu verlieren sie talentierte, aber körperlich retardierte Kinder oder ihre Eltern. Und wenn das Kind keinen Spass mehr hat, wird es schwierig.»

Selbst wenn vermehrt auf die Förderung von Dezemberkindern geachtet wird, kann das ungewollte Folgen haben. Das hat Michael Romann beim Schweizerischen Fussballverband festgestellt: «Häufig sind die selektionierten Kinder, die im vierten Quartal geboren wurden, sogenannte Frühentwickler.» Das heisst: Gefördert werden Kinder mit frühem Geburtstag sowie Teenager, die früh in die Pubertät kommen. Romann sagt im Umkehrschluss: «Wer im vierten Quartal geboren wurde und auch noch Spätentwickler ist, hat fast keine Chance.»

Der Fussballverband testet eine Methode, die sich Bio-Banding nennt. Hier werden Kinder nicht nach Geburtsdatum eingeteilt, sondern nach ihrem biologischen Alter. In einer Pilotstudie spielten 13- bis 14-jährige Fussballer innerhalb ihrer biologischen Altersgruppe zusammen. Die Folge: Die Spiele wurden ausgeglichener, es gab mehr Zweikämpfe und kurze Pässe. «Das Spiel kommt dem modernen Fussball näher», sagt Romann. Ob der SFV Bio-Banding einführen wird – und bis zu welcher Altersgruppe – ist noch offen.

Ein Trost für Spätgeborene: der Underdog-Effekt

Einen Trost gibt es für Spätgeborene und Spätentwickler doch: Kinder, die sich durchsetzen, obwohl die Gegner ständig grösser und stärker sind, haben später sehr gute Chancen auf eine Spitzenkarriere. Sie müssen Kraft durch Technik, Taktik, Willensstärke und Lernfleiss kompensieren. Sind sie dann ausgewachsen, sind sie schlicht besser als ihre Jahrgangskollegen. Auch dieses Phänomen hat einen Namen: der Underdog-Effekt.

Der ist auch Markus Graf von Swiss Icehockey wohlbekannt. «Wir haben gute Beispiele wie Mark Streit oder Martin Gerber. Wer nie als grosses Talent bejubelt wurde, sich alles erkämpfen musste, wird dadurch stärker.» Streit ist im Dezember geboren, Gerber im September – beide schafften es als Spätzünder bis in die NHL.

In der besten Liga der Welt sind die hinteren Geburtsmonate bei den Topstars sogar überproportional vertreten. Und die Karrieren dieser Spieler dauern oft länger. Gemäss dem biblischen Motto: Die Letzten werden die Ersten sein.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier:



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App