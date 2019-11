Elegant und erfolgreich auf Umwegen

Es ist eine Geschichte voller Umwege. Und sie ist noch lange nicht zu Ende. Am Dienstag vor einer Woche sitzt Djibril Sow zum Gesprächstermin in der Loge 3.08 der Commerzbank-Arena in Frankfurt, drei Tage zuvor hat er beim 5:1 gegen Bayern München «den Durchbruch in der Bundesliga» realisiert. Das sagt sein Frankfurter Trainer Adi Hütter. Und das findet auch Sow. Er gab den Pass zum 1:0, schoss das 2:0, lief fast 13 Kilometer, war auffällig und dominant. «Djibrils Stellenwert in Deutschland ist deutlich gestiegen», sagt Hütter.

Das Juwel in Bern

Viereinhalb Jahre ist es her, dass Sow mit 18 vom FCZ zu Borussia Mönchengladbach ging. Aufgewachsen ist er in der Nähe des Letzigrunds, die Mutter ist Schweizerin und der Vater Senegalese, in der Szene raunte man sich Wunderdinge über den eleganten Techniker zu. Bald jedoch galt er als Phantom des Schweizer Fussballs, weil er in Zürich kein Super-League-Spiel bestritten hatte und in der Bundesliga genau eine Minute eingesetzt wurde.

Deshalb suchte er 2017 eine neue Herausforderung. Und fand sie bei den Young Boys, die immerhin rund zwei Millionen Franken investierten. Deren Sportchef Christoph Spycher sagte: «Er besitzt aussergewöhnliche Fähigkeiten.» Nationalcoach Vladimir Petkovic meinte: «Er bringt alles mit, um im Nationalteam irgendwann eine prägende Rolle zu übernehmen.» Und die «SonntagsZeitung» titelte: «Der Talentierteste unter den Talentierten».

Im Sommer 2017 sass Sow, eben erst in Bern angekommen, im Restaurant des Stade de Suisse, der 20-Jährige hinterliess einen schüchternen Eindruck. Leise sprach er davon, endlich regelmässig spielen zu wollen. Adi Hütter, damals YB-Trainer, war zuerst nicht restlos begeistert gewesen, einen Fussballer aus der zweiten Mannschaft Gladbachs zu bekommen. Doch nach Sows erstem Training in Bern erklärte er intern: «Das ist ein Juwel.»

Der Bub im Schleckzeugladen

Sow avancierte zum Leistungsträger in der ersten Meistersaison der Young Boys und zum Schlüsselspieler in der zweiten. Schon 2018 stapelten sich die reizvollen Angebote beim Berater, doch Sow entschied sofort, es sei zu früh, wieder ins Ausland zu gehen. «Er ist klar im Kopf», sagt Spycher und entwarf mit Sow einen Laufbahnplan. In diesem Jahr war der 22-Jährige bereit für den Transfer in eine Topliga.

Sow dürfte sich bei Sichtung der Offerten vorgekommen sein wie ein kleiner Junge im Schleckzeugladen. Mit «einer Handvoll Angebote» habe er sich dann auseinandergesetzt, sagt Sow, anderswo hätte er deutlich mehr verdienen können, doch für ihn kristallisierte sich bald Frankfurt heraus. «Ich wählte nicht den Club, bei dem ich am berühmtesten werden könnte. Sondern jenen, bei dem ich mich am besten entwickeln kann. Die Eintracht ist perfekt für mich.»

Weil: Chancen auf einen Stammplatz, Mentor Hütter als Trainer – ideales Sprungbrett.

Bei der Eintracht ist Sow mit rund zehn Millionen Franken Ablösesumme der teuerste Zuzug der Vereinsgeschichte. «Solche Dinge dürfen dich als Fussballer nicht interessieren», sagt er. Aber auch ihm ist bewusst, dass er in Deutschland nicht wie 2015 als unbekannte Nachwuchshoffnung behandelt wird. Er sagt selbstbewusst: «Ich habe auf hohem Niveau bewiesen, was ich kann.»

Der Schock im Sommer

Vor allem in der Champions League fiel 2018 seine Klasse auf, er hielt als einziger YB-Akteur in allen Partien mit. «Mir kann es im Spiel nicht schnell genug gehen», sagt Sow. «Deshalb war für mich klar, dass ich immer einen hohen Rhythmus brauche, um zu einem stärkeren Spieler zu werden.»

Hütter nennt diese Adaption als bemerkenswertestesMerkmal Sows. «Seine Zweikampfhärte ist deutlich gestiegen, den gemächlichen Gang hat er abgelegt. Er hat eine tolle Technik und Übersicht, läuft schnell und viel, seine Tempoläufe in den Strafraum sind überragend.» Sow fühlt sich am wohlsten als «Achter», wie er sagt, mit defensiven Pflichten und offensiven Gestaltungsfreiheiten.

Sein Start in Frankfurt aber war wie ein Spiegelbild seiner wechselhaften Karriere. Erst mal harzte es gewaltig. In der ersten Einheit im Trainingslager in Thun verletzte er sich am Oberschenkel, acht bis zehn Wochen Pause lautete die Prognose. «Ein Schock» war das, aber er sei nicht unschuldig gewesen. «Es war stressig mit dem Umzug und in der neuen Umgebung, ich hätte mehr in die Massage gehen sollen.»

Heute sieht er in der Verletzung auch positive Aspekte: «Ich bin so fit wie nie, weil ich individuell hart trainieren konnte.» Doch als er Mitte September gegen Augsburg endlich sein Debüt geben konnte, musste er zur Pause nach schwacher Leistung raus. Ein paar Tage später unterliefen ihm in der Europa League gegen Arsenal noch vor der Pause zwei grobe Fehler, eine erneute Auswechslung wäre vertretbar gewesen. Hütter liess ihn durchspielen und sagte danach: «Er ist ein junger Spieler, der aus einer Verletzung kommt und Spielpraxis benötigt.»

Die Reaktion auf den Fehlstart

Sow rechtfertigte das Vertrauen: Assist gegen Dortmund, Assist gegen Union Berlin, die Eintracht steigerte sich nach verhaltenem Saisonstart, Sow etablierte sich als stilprägende Figur.

In Frankfurt gefällt es ihm, er lebt im ruhigen Vorort Sachsenhausen, die Fans gelten als die lautesten der Liga, mit Gelson Fernandes hat er einen Landsmann als Teamkollegen, der im Verein hoch angesehen ist. Und bei Christoph Spycher, der fünf Saisons in Frankfurt gespielt hatte und Captain gewesen war, informierte er sich über Stadt und Club.

Irgendwann könnte Sow weiterziehen. Hütter traut ihm wie Gladbachs Denis Zakaria eine grosse Karriere zu: «Ich trainierte beide bei YB. Und ich weiss, welch riesiges Potenzial sie haben.»

Man könnte sich Sow und Zakaria trefflich zusammen mit Granit Xhaka im zentralen Mittelfeld der Schweiz vorstellen. Vladimir Petkovic setzt wie Hütter oft auf eine Art 3-5-2-System. Aber noch nicht auf Sow, der erst vier Kurzeinsätze (total 45 Minuten) bestritten hat. «Er hat noch nie ausführlich mit mir gesprochen», sagt Sow, «und die Konkurrenz ist stark. Aber ich werde meine Chance bestimmt erhalten.»

Die Absage von Freuler

Sie könnte früher kommen, als er gedacht hat. Am Dienstag sagte Remo Freuler verletzt für die EM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und in Gibraltar ab.

Nach dem 5:1 gegen die Bayern sagte Sow noch, Frankfurt und er würden nun an dieser Leistung gemessen werden. Seither verlor Frankfurt unglücklich 1:2 in der Europa League in Lüttich und 0:1 beim SC Freiburg. Sow spielte zweimal durch, ganz ordentlich, aber ohne zu glänzen. Er hat gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Und geduldig zu sein.

Er fand noch hinter jedem Umweg ein lohnenswertes Ziel.

