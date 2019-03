«Ich hasste jede Minute dieses Spiels»

«Es war ein schreckliches Spiel, aber es sind drei grossartige Punkte», fasste McCarthy das mühsam erkämpfte 1:0 Irlands in Gibraltar zusammen. 20 Niederlagen in 20 Spielen und ein Torverhältnis von 5:103 lautete die Bilanz Gibraltars in den zwei bisher gespielten Qualifikationen für die EM 2016 und die WM 2018. Zum Auftakt der dritten Kampagne schnupperte die Nummer 194 der Weltrangliste an einer Sensation.

«Ich wusste, dass es eine schwierige Partie werden würde», sagt McCarthy hinterher. Dass es jedoch so schlimm herauskam, hätte er sich wohl auch nicht vorgestellt. «Ich hasste jedes Minute dieses Spiels.»

«Wir können besser spielen»

Wenn nicht Irlands Goalie Darren Randolph einen Kopfball von Roy Chipolina mirakulös pariert hätte, wer weiss, wie das Spiel verlaufen wäre. Kurz darauf erzielte Jeff Hendrick den erlösenden Treffer für Irland (49.). Der Sieg war zwar verdient, auch wenn die Iren spielerisch nicht überzeugen konnten. Am Dienstag empfängt das nach der Schweiz und Dänemark nominell drittstärkste Team der Gruppe D zuhause Georgien.

Aus der miserablen Leistung gegen Gibraltar schöpft McCarthy auch ein bisschen Hoffnung. «Georgien schaut unser Spiel im Video an und denkt wahrscheinlich, dass wir verzweifelt sind. Aber wir können besser spielen.»

(rom/sda)