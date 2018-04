Die Seger-Maske als Gag in der Resega

Kaum stand der neunte Titel der Clubgeschichte fest, hatten die ZSC Lions nicht nur die traditionellen Meistertrikots und Meistercaps bereit, sondern auch noch eine spezielle Überraschung. Auf dem Eis wurden den Spielern spezielle Mathias-Seger-Masken ausgehändigt. Es sah dann wirklich ulkig aus, als plötzlich gefühlte 20 Segers auf dem Eis standen.

Lions-Mannschaftsarzt Gery Büsser zückte dann sogar noch sein Handy und machte ein Selfie, von sich mit Seger-Maske und Meisterschütze Patrick Geering (ebenfalls mit Seger-Maske) sowie dem Original Mathias Seger in der Mitte. Die 40-jährige Legende, die in der Schlussminute als achter Verteidiger doch noch 19 Sekunden Eiszeit hatte geniessen dürfen, war über so viel Kreativität von seinen Kollegen sichtlich beeindruckt. (mal)