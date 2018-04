Geering und der Sprung in die höhere Klasse

Das Glück stand Patrick Geering in dieser Finalserie gegen den aufsässigen HC Lugano nicht unbedingt Pate. Der Captain der ZSC Lions wirkte gegen die Tessiner nicht mehr so souverän wie in den Playoff-Serien zuvor.

Aber Spiel 7 in der Resega brachte die sportliche Wende für den Schwamendinger im Finalduell, das persönliche Glück kehrte für den tüchtigen Geering zurück. Der Verteidiger schoss in der Finalissima früh das Game Winning Goal, es war die Grundlage für den 2:0-Erfolg und den neunten Meistertitel der Clubgeschichte.

Damit schaffte Geering den Sprung in die Klasse jener Spieler, die als Meisterschützen in die Geschichte eingehen und fortan Kultstatus bei den Fans geniessen. Der Ur-ZSCler befindet sich in sehr guter Gesellschaft, wie nachstehende Bildergalerie beweist.

(fal)