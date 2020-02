«Es ist schon hart, dass es bisher nicht besser lief»

Vielleicht würde Simon Ammann über der Buchhaltung seines Hotels brüten, das er im Toggenburg gekauft hat. Vielleicht sähe man ihn in der HSG-Bibliothek Betriebswirtschaft büffeln. Vielleicht läge der 38-Jährige auch an irgendeinem Strand in der Karibik – wenn er denn nicht mehr Ski springen würde.

Doch Simon Ammann ist noch immer da, ist noch immer im Weltcup. Und sucht dort seit Monaten seine Form. Bereits die vergangene Saison verlief zu grossen Teilen nicht nach dem Wunsch des Toggenburgers, doch die damals letzten Springen gaben ihm nochmals Aufwind. Im März 2019 flog er in Planica 243 Meter und damit so weit wie nie in seiner Karriere zuvor. Wohl auch deshalb ist Ammann noch dabei. Doch das Weitermachen, das Risiko, es nochmals zu probieren, zahlte sich bis jetzt nicht aus. In der laufenden Saison ist ein 16. Platz sein bestes Ergebnis. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war er im Gesamtweltcup zu diesem Zeitpunkt der Saison nie so schlecht klassiert (Rang 34). Trotz des Tiefs erscheint der vierfache Olympiasieger nicht bedrückt zum Interview in Zürich, auch wenn er weiss, dass ihm die Zeit so allmählich davonläuft.

Simon Ammann, Sie wollten in dieser Saison nochmals weit fliegen und sind nun auf dem harten Boden der Realität gelandet. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin tatsächlich ein paarmal hart gelandet. Es ist ernüchternd und frustrierend. Mein Team und ich sind davon ausgegangen, dass es in der jetzigen Phase der Saison für mich passen sollte, wir waren zuversichtlich für die Springen auf den kleineren Schanzen. Doch jetzt merke ich, dass meine Form nach wie vor bröckelt, und bis jetzt konnte ich diesen Zustand nicht verbessern. Mich stimmt aber positiv, dass ich immer noch Energie habe, an diesem Problem zu arbeiten. Mir geht es gut, aber das mit den schwachen Resultaten ist natürlich eine Hypothek, die sich nicht kaschieren lässt.

An was fehlt es konkret?

Ich bin körperlich auf einem Top-Level, das ist positiv, da ich mit einer solchen Ausgangslage viel trainieren und testen kann, damit alles besser wird. Mein konkretes Problem ist, dass ich zurzeit die Balance zwischen einem kraftvollen Absprung und dem Übergang in die Flugphase nicht finde. Dabei liegt die grösste Schwierigkeit dort, wo alles am schnellsten geht: direkt nach dem Schanzentisch bei der Skiaufnahme. Es braucht da einfach Zeit, das richtige Feedback herauszufiltern, das mich weiterbringt.

In Planica wird er 2010 Weltmeister im Skifliegen – sein weitester Flug geht auf 236,5 Meter. (Bild: Getty)

Ein grosses Ziel in dieser Saison ist die Skiflug-WM in Planica Mitte März, dafür bleiben nur noch ein paar Wochen.

Viele haben die Skiflug-WM im Visier, ich selber aber habe mich gar nicht speziell auf diesen Event fokussiert. Das wurde von vielen so gesagt und geschrieben, und von mir aus war das auch okay. Mein Ziel war es aber eher, dass ich im Weltcup konstant und gut springen kann. Von dem her ist es schon hart, dass es bisher nicht besser lief.

Sie selber können das Problem benennen, warum es nicht läuft. Ihr Trainerteam klang zuletzt ratloser. Niemand wusste so recht, was falsch läuft.

Es ist tatsächlich schwierig, da es sich um Kleinigkeiten handelt, die enorme Unterschiede machen. Das Niveau im Weltcup ist heute so hoch, da braucht es extrem wenig, damit es dich nach unten reisst. Und dann macht das Fliegen schnell keinen Spass mehr.

Vergangene Saison starteten Sie mit einem neuen Carbonschuh, der Ihnen Hoffnung und Motivation gab. Funktioniert das neue Modell nun doch nicht?

Was ich sagen muss: Wir sind immer noch in der Phase des Prototyping, wir testen und passen an. Es gibt nach wie vor Dinge, die noch nicht so sind, wie ich mir das wünsche. Das Gute ist, dass mein Team mich dabei super unterstützt und wir zusammen Lösungen finden wollen. Manchmal muss man ein wenig zurückrudern, um vorwärtszukommen.

Mit je 2x Gold in Salt Lake City 2002 und Vancouver 2010 ist er erfolgreichster Skispringer bei Olympia. (Bild: Keystone)

Es scheinen kleine Dinge zu sein, die bei Ihnen zurzeit nicht zusammenpassen. Trotz mehr als zwei Jahrzehnten Weltcup­erfahrung arbeiten Sie immer noch an den Details. Wieso?

Im Skispringen ist es immer das Gleiche, es geht immer um die ­Details. Als Youngster kannst du Glück haben, etwas für dich im Set-up ändern und damit Erfolg haben. So war es bei mir. Ich hatte ein gutes Jahr und musste mich danach wieder auf die Suche nach der richtigen Abstimmung begeben (er meint das Jahr 2002, als er Doppel-Olympiasieger in Salt Lake City wurde). Es ist ein ewiges Ausprobieren und Testen.

Passen die Details, kommt der Erfolg.

So ist es. Ob das früher schon so extrem war, weiss ich nicht. Ich habe kürzlich ein Video von meinem ehemaligen Teamkollegen Sylvain Freiholz gesehen, 1997 in Trondheim. Wenn man die Qualität der Springer von damals mit heute vergleicht … Die lagen irgendwie in der Luft, mit klobigen Schuhen an den Füssen, und der Ski hing schräg in der Luft. Heute ist alles extrem präzise, alles passt: das Material, die Flugphase. Wenn der Ski heute nur einmal wegkippt, dann …

… ist der Skispringer chancenlos.

Ja. Für den Zuschauer ist das fast nicht sichtbar, aber für den Athleten ist dann schon alles vorbei. Sobald man sich in der Luft versteift, ist der Flug gestorben. Das ist das Bittere. Du hast alles für das Zusammenspiel investiert, bist voll motiviert, fährst konzentriert die Anlaufspur runter – und dann merkst du gleich nach dem Absprung: Äh, das wird nichts!

Das merken Sie sofort in der Luft?

Ja, sofort. Dann löscht es dir gleich ab. Aber wie gesagt: Ich bin motiviert, um zu analysieren und weiterzuarbeiten.

In der Saison 2009/10 holt Simon Ammann das einzige Mal den Gesamtweltcup – dank 9 Siegen. (Bild: AFP)

Was motiviert Sie, weiterzuarbeiten und zu tüfteln?

(Lacht) Ja, jetzt muss ich tatsächlich tüfteln, schleunigst, denn im März ist die Saison zu Ende. In der langen Pause im Sommer ist es einfacher, zu reagieren. Denn du hast einen gesamten Aufbau über mehrere Monate vor dir, kannst ausprobieren. Aber nun läuft die Zeit definitiv gegen mich.

Könnte denn bald Schluss sein mit Ihrer Karriere?

Ich habe mich noch nicht entschieden, weiss nicht, was die richtige Lösung sein wird. Ich war letzte Saison schon nahe dran. Ich merkte, dass ich viel investierte und ausprobierte, ich es aber nur selten auf den Wettkampf projizieren konnte. Und jetzt das Gleiche. Ich spüre den Druck, der nach den enttäuschenden Resultaten auf mir lastet.

Haben Sie den Absprung verpasst?

(Überlegt lange) Man kann das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Wenn es nur den einen perfekten Moment für den Absprung gibt, einen grossen Sieg oder ein Highlight, dann habe ich den Absprung wohl verpasst. Ich finde aber, dass ich ein Riesenglück habe, dass ich diesen faszinierenden Sport so lange ausüben durfte. Ich mag dieses abwechslungsreiche Leben, Sport auf Spitzenniveau zu betreiben und nebenbei noch meinen Kopf herauszufordern. Dazu habe ich viele Projekte, die mich auf Trab halten. Aber klar wäre es schön, wenn ich mich mit einem weiten Sprung verabschieden könnte und beim Skifliegen nicht schon nach 170 Metern runterfallen würde.

Das wäre Ihr Albtraum?

Das wäre nicht ganz fair (lacht). Aber nochmals bezüglich des perfekten Absprunges: Für mich bleibt die Frage zentral, ob ich noch motiviert bin oder einfach nicht loslassen kann. Wenn ich im Sommer im Kraftraum die 25 Rumpfbeugen nicht mehr mache, weil ich denke, es gehe auch gemütlicher, dann ist es vorbei. Es reicht nicht, Spitzensport halbbatzig zu machen. So aber ist es bei mir noch nicht.

Aber das Skifliegen in Planica könnte Ihr letztes Springen sein?

Ich weiss es wirklich noch nicht. Ich werde in der Zeit danach entscheiden, ob es das gewesen ist oder ob ich nochmals eine Vorbereitung mache, weil ich immer noch motiviert bin. Bisher habe ich noch nicht erlebt, dass mir der Antrieb gefehlt hat. Was ich aber mittlerweile ganz sicher sagen kann: Ja, ich kann loslassen! Denn ich habe in meiner Karriere so vieles erlebt, Gutes, Hartes, Wunderschönes. Für mich ist der Absprung also immer perfekt.

2007 gewinnt er in Sapporo den WM-Titel auf der Grossschanze und Silber auf der Normalschanze. (Bild: Getty)

Nerven Sie die ständigen Rücktrittsfragen?

Nicht wirklich, denn ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Hätte ich damals im Jahr 2011 gesagt, dass ich zum Beispiel 2022 zurücktrete, hätte ich meine Ruhe gehabt. Aber ich bin jemand, der von Saison zu Saison und von Grossereignis zu Grossereignis schaut. Eines möchte ich aber noch anfügen.

Bitte.

Ich erfahre immer noch eine sehr grosse Unterstützung durch das Publikum, auch im Ausland. Als ich bei der diesjährigen Vierschanzentournee gegen den Deutschen Karl Geiger vor seinem Publikum gesprungen bin, haben mich die Fans im Stadion gefeiert, obwohl ich bereits nach 121 Metern landete. Ich fragte mich im ersten Moment, ob die meinen Sprung nicht gesehen haben. Doch dann merkte ich, dass sie mich einfach als Charakter mögen. Sie sehen mich immer noch gerne springen, nach all den Jahren. Das stellt mich auch auf.

Könnten Sie sich auch vorstellen, noch einige Jahre weiterzuspringen, wie der 47-jährige Japaner Noriaki Kasai?

So denke ich nicht, ich habe mich immer auf den nächsten grossen Event fokussiert, den ich als Ziel hatte. Bei Noriaki ist es anders. Er hat sich nie festgelegt, auf was er noch hinarbeiten will. Ausserdem hatte er in Japan einen speziellen Status, er erfuhr grossen Respekt, weil er so viel erreichte. Deshalb hinterfragte man ihn gar nicht wirklich, er sprang einfach weiter. Nun nagt aber der Zahn der Zeit an ihm, auch weil die Jungen nachrücken. Mein Glück ist es vielleicht, dass bei uns die Jungen nicht so sehr nachrücken – mit Ausnahme von Killian Peier und seinen zuletzt schönen Erfolgen.

Irgendwann werden Sie zurücktreten. Haben Sie Angst vor der Leere danach?

Ich versuche, mich dagegen abzusichern, mit meinen vielen Projekten. Aber egal, was ich mache, die grosse Leere kann auch mich treffen, das ist mir bewusst. Was mir hilft, ist, dass ich das nicht alleine bewältigen muss. Ich habe eine tolle Frau, ich kann mit meinem Sohn Ski fahren gehen, habe nebenbei viele Interessen. Ich würde gerne mein Studium an der HSG abschliessen, und auch die Arbeit an meinem Hotelprojekt macht mir Freude. Mein Leben ist reich gefüllt, das gibt mir Mut.



