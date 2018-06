Anders sein, anders bleiben

Hätten sie ein Wunschszenario für ihr erstes Jahr als Werksteam in der Formel E entwerfen können, hätten sie sich bei Audi wohl für jenes vor drei Wochen entschieden. Daniel Abt siegte in Berlin vor ­Lucas di Grassi. Der erste Doppelsieg für «Audi Sport Abt Schaeffler», wie das Team offiziell heisst. Beim Heim­rennen. «Mir fehlen die Worte – danke Berlin», schrie Abt über Funk, als er über die Ziellinie fuhr.

Neue Teams in einer neuen Klasse ­bezahlen oft Lehrgeld, viele Erfahrungswerte müssen gesammelt und dann weiterverarbeitet werden. Dass man sich beim Rennstall aus Ingolstadt aber nie in einer Statistenrolle sah, verstand sich angesichts der jahrzehntelangen Rennsport-Erfolgsgeschichte von selbst. Und tatsächlich mischt Audi die Szene munter auf: Platz 2 in der Konstrukteurswertung, nur die Chinesen von Techeetah waren besser. Auch die Einzelpositionen 4 und 6 von Abt und Di Grassi können sich sehen lassen.

Die bestmögliche Vermarktung

Der Einstieg von Audi war schrittweise erfolgt, auf die Saison 2016/17 wurde die Partnerschaft mit Abt Schaeffler um finanzielle und technische Unterstützung erweitert. Seit dieser Saison ist es nun ein werksseitiges Motorsport-Programm. Gemäss Audi-Motorsportchef Dieter Gass war der Ausbau logisch: «Wir sind sehr stark in die Elektromobilität involviert. Das ist das grosse Thema, das kommen wird. Die Formel E ist ein sehr gutes oder sogar das einzige Mittel für eine gute Vermarktung.»

Die Formel E hat sich Respekt verschafft, aber noch nicht ganz überall. Gerade aus Formel-1-Kreisen wird sie oft noch belächelt, Exponenten wie Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton äusserten sich abschätzig. Hauptkritikpunkte: fehlende Lautstärke und Geschwindigkeit. Gass mag allerdings keine Vergleiche ziehen: «Die Formel E ist anders als traditioneller Motorsport, und das muss auch so bleiben. Beide Serien können ohne Probleme nebeneinander existieren.» Einen Retour-Seitenhieb kann er sich trotzdem nicht verkneifen: «Ich weiss bei der Formel E am Morgen nicht schon, wer am Abend gewinnen wird. Wir haben ein sehr ausgeglichenes Feld und permanent wechselnde Sieger, das macht einen grossen Reiz im Rennsport aus.»

Technologisch ist der Spielraum ­für die Teams beschränkt, viele Teile sind vorgegeben, um die Budgets im Griff zu behalten. Einfluss nehmen können die Hersteller dagegen bei Getriebe und Hinterachse, einem Teil der Kühlung und vor allem dem Antriebsstrang. Er ist so etwas wie das «Filetstück», über ihn können sich die Hersteller definieren.

In den vier Jahren gab es nur kleine, dafür regelmässige Entwicklungsschritte. Die Leistung wurde erhöht, das Energiemanagement verbessert, die Rennen dauern länger. Auch die Batterie ist ein Einheitsbauteil, ­gemäss Gass wird es aber Unterschiede geben: «In der Software, in dem man die Energie, die zur Verfügung steht, entsprechend effizient nutzt.»

Achtung auf die Kosten

Ausser Pionier Renault zierten sich die anderen grossen Automarken lange. Der Eintritt von Audi hat nun aber eine ­Lawine ins Rollen gebracht, auf nächste Saison hin folgt mit BMW ein weiteres Schwergewicht, ab 2019 fahren auch Mercedes und Porsche mit. Grundsätzlich erachtet Gass die zusätzliche Konkurrenz als positiv: «Es ist ein Kompliment, dass uns die anderen nun folgen.»

Allerdings werden die neuen Hersteller auch auf verstärkte Entwicklungsmöglichkeiten pochen, was sich negativ auf die Kostenkontrolle auswirken könnte. Gegenwärtig geht man von tiefen zweistelligen Millionenbudgets aus. Wenn sich das Investment nicht mehr rentierten sollte – und das ist letztlich der entscheidende Faktor –, dann besteht wie in der Langstrecken-WM die Gefahr, dass Hersteller aussteigen. Gass nimmt die Organisatoren in die Pflicht: «Man muss diese Gratwanderung zwischen Entwicklungsfreiheiten und Kostenkontrolle sehr bewusst gehen.»

Der Trend hin zu Elektroautos steigt steil an. Doch Gass glaubt nicht, dass die Formel E in Bälde die traditionellen ­Serien wie Formel 1 oder die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft verdrängen wird: «Wir werden noch sehr lange Zeit Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf den Strassen sehen, und so lange auch Motorsport mit Verbrennungsmotor.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)