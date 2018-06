Warum die Schweiz Rundstreckenrennen verbot

Der kleine Paul ist aufgeregt. Gleich wird er seine Helden wiedersehen. Es ist nicht das erste Mal, dass Paul in Bremgarten an der Strecke steht. Er weiss, wie er die Tücken umgehen kann, die ein Formel-1-Rennen für ihn, einen elfjährigen Buben, bereithält: Wenn sein Onkel und sein Grossvater nicht können, dann fragt er vor den Toren jemanden, ob er ihn mit reinnimmt. Notfalls schleicht er sich selbst hinein, manchmal schwänzt er die Schule.

Es sind Sommertage wie diese im ­August 1954, an denen er beschliesst, sich in seinem Leben dem Motorsport zu widmen. Heute schaut er zurück auf eine lange Karriere als Rennkommissar des Internationalen Automobilverbands. Paul Gutjahr gerät ins Schwärmen, wenn er von damals erzählt.

14-mal wurde auf der Rundstrecke in Bremgarten bei Bern der Grosse Preis der Schweiz ausgetragen, 5-mal davon als Rennen der Formel 1. Bereits 1950, im Premierenjahr der Königsklasse, ­gehörte der Grand Prix zum Kalender. In ­Spitzenzeiten waren bis zu 80 000 Zuschauer da. Das Gefühl, einmal im Jahr der Nabel der Motorsportwelt zu sein, währte jedoch nur kurz. Schon 1955 war Bremgarten nicht mehr Teil des Zirkus. Dass der GP vom 22. August 1954 das bis heute letzte Formel-1-Rennen auf Schweizer Boden sein würde, wussten sie damals noch nicht. Doch fast auf den Tag genau 63 Jahre vor dem E-Prix in ­Zürich erschütterte ein Unfall die Motorsportwelt, der noch heute als grösste ­Katastrophe bei internationalen Autorennen gilt.

Die grosse Tragödie

300 000 Menschen waren am 11. Juni 1955 nach Le Mans gepilgert, um das spektakuläre 24-Stunden-Rennen zu sehen. Mindestens 84 von ihnen fanden im Nordwesten Frankreichs ihren Tod. Die Zuschauer scharten sich um die Strecke, abgeschirmt mit Erdhügeln, Strohballen und hüfthohen Holzzäunen, die aus Nachbars Garten stammen könnten. Wenige Meter vor ihnen: Autos, die mit bis zu 300 km/h vorbeirasten.

Rückblickend konnte es bei diesen Sicherheitsvorkehrungen nur eine Frage der Zeit sein, bis es zum grossen Knall kommt. Schon bei anderen Auto- und Motorradrennen – auch in Bremgarten – gab es Tote, das Ausmass von Le Mans aber war ein neues. Es war ein Dutzendmanöver, drei Autos waren involviert. Der Franzose Levegh touchierte den Briten Macklin, hob ab und landete auf einem der Erdwälle. Flammen stiegen auf, Einzelteile von Leveghs Mercedes bahnten sich wie ein Tornado den Weg durch die Zuschauer.

Schreckliche Szenen beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1955. Video: Youtube

Der Unfall hinterliess ein Feld des Grauens, auch Levegh überlebte ihn nicht. Polizeiberichte wurden nie veröffentlicht, Experten gehen von 130 Toten aus. Vier Sekunden genügten, um Le Mans zu einem mahnenden Beispiel der mangelnden Sicherheit werden zu lassen, zu einem «Lehrblätz», wie es Gutjahr heute sagt. Die Ausrichter des Grossen Preises der Schweiz sagten das Rennen 1955 aus Pietätsgründen ab. Andere Organisatoren zogen mit, nur drei Rennen fanden in dieser Saison noch statt. Die Verantwortlichen hofften, dass es bei diesem einen Unterbruch bleiben würde.

«Mörderische Massenschauspiele»

Die Formel 1 aber hatte ihre Feinde. «Liebe Brüder, es drängt uns, ein Wort an euch zu richten.» So beginnt der im Januar 1956 in der NZZ veröffentlichte Aufruf des evangelischen Kirchenbunds. Autorennen seien «mörderische Massenschauspiele, die unsere Strassen zu blutigen Rennbahnen werden lassen».

Der Kirchenbund erinnerte in seinem Aufruf nicht nur an Le Mans, sondern auch an die Atombomben im Zweiten Weltkrieg und die zahlreichen Toten nach Rasereien auf Schweizer Strassen. Sein Fazit: «Wir leben in einer Zeit, in der der Mensch dank vom Schöpfer geschenkten Gaben eine unerhörte Gewalt über die Natur erobert hat.» Es sei deshalb an der Zeit, «dass wir auf solch sinnlose Veranstaltungen verzichten».

Die Macht des Kirchenbunds

Die Kirche sammelte in eineinhalb Monaten über 100 000 Unterschriften. Der Ständerat fügte sich, und so sagt der ­Artikel 52 des Strassenverkehrsgesetzes seit 1958: «Öffentliche Rundstreckenrennen mit Motorfahrzeugen sind verboten. Der Bundesrat kann Ausnahmen gestatten.» Dieses Verbot ist weltweit einmalig und gilt für Rennen, bei denen alle Fahrzeuge gleichzeitig losfahren. Nicht also für Bergrallyes oder Oldtimer-Rennen.

Der Bundesrat hat im Fall des E-Prix vom Sonntag von dem Satz Gebrauch gemacht, der besagt, dass er Ausnahmen gestatten könne. Was wenige wissen: In den späten 80er- und frühen 90er-Jahren gab es bereits den Grand Prix Formel E. «Nur interessierte sich damals kein Mensch für Elektromobilität, weder die Behörden noch die Medien», sagt Gutjahr. Der Grand Prix 1988 auf dem Emmener Flughafen beispielsweise war auch der Zeitung «Luzerner Neuste Nachrichten» nur wenige Zeilen wert. Auch sonst fanden die Rennen so gut wie keine Beachtung, 1991 wurde mangels Interesse sogar abgesagt. Auch damals hatte der Bundesrat seine Erlaubnis für das Rennen gegeben, «um zu zeigen, dass Elektromobilität eine Möglichkeit ist für die Zukunft», so Gutjahr.

Er hofft, dass der E-Prix in Zürich ein Dosenöffner wird für andere Rundstreckenrennen. «Das hängt aber von den Politikern ab», sagt er. Die beiden SVP-Nationalräte Ulrich Giezendanner (2003) und Walter Wobmann (2010) blitzten mit ihren Vorstössen bei den Räten bereits ab. Gutjahr findet, dass der Artikel 52 überholt ist, schliesslich sei dieser vor 60 Jahren aus Sicherheitsgründen entstanden, die heute nicht mehr aktuell sind. «Es ist ein alter Zopf, den man schon lange abschneiden sollte», sagt Gutjahr. Damit vielleicht wieder einmal Kinder in den Genuss kommen, ein Formel-1-Rennen vor der Haustüre zu erleben. Wie Paul Gutjahr einige Generationen vor ihnen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)