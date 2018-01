10 Millionen Euro pro Tor

Das grosse Geld in Chinas Fussball lockt immer mehr Spieler in die chinesische Super League. Hulk, Oscar, Jackson Martinez und Axel Witsel folgten schon dem Geld ins Reich der Mitte. Auch Carlos Tevez konnte nicht Nein sagen, als ihm Shanghai Greenland vor gut einem Jahr ein Gehalt von 40 Millionen Euro anbot.

Das China-Abenteuer dauerte für den Champions-League-Sieger von 2008 gerade einmal 20 Spiele. Immer wieder wurde er von der Presse und den Fans kritisiert. Bei rund einem Drittel der Spiele war der 33-Jährige nicht einmal im Kader, da sein Trainer ihn für übergewichtig und ausser Form hielt.

Für seine Zeit bei Shanghai erhielt der Argentinier aber 40 Millionen. Sein Ertrag: vier Tore, eines pro 10 Millionen.

Das erste von nur vier Toren von Carlos Tevez in China. Quelle: Youtube

Hoffnungen auf die WM

Nun ist «El Apache» mit vollem Portemonnaie wieder zurück bei den Boca Juniors und hat nur Negatives über sein China-Erlebnis zu berichten. Schon vor einigen Monaten sagte er, dass die Chinesen einfach nicht Fussball spielen könnten und von Natur aus weniger Talent hätten als Europäer oder Südamerikane, und auch in 50 Jahren noch nicht wettbewerbsfähig sein würden.

Gegenüber einem argentinischen Fernsehsender erwähnte er nun noch mehr Details zu seinem Abstecher in den Fernen Osten: «Ich habe dort sieben Monate Ferien gemacht. Ich wusste gar nicht, was ich dort mache. Als ich in China gelandet bin, wollte ich sofort zu Boca zurückkehren.»

Jetzt ist der 33-Jährige wieder zurück, wo für ihn alles begann, und hat vieles vor: «Alle hier möchten Pokale gewinnen, und dafür bin ich gekommen. Ich werde mein Bestes geben, um den Traum von einem siebten Copa-Libertadores-Titel für die Boca Juniors zu realisieren. Ich muss eine starke Leistung zeigen, um zur WM fahren zu können. Ich habe nicht mehr viele gute Fussballjahre vor mir. In meinem Alter wäre eine WM-Teilnahme etwas Schönes und ein Zeichen der Anerkennung.» (sal)