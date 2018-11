17-Jähriger besorgt Xhaka und Pogba Edelklamotten

Mit 17 Jahren liegt Sam Morgan die Fussballwelt bereits zu Füssen. Zumindest die englische. Er ist nicht etwa Spieler, sondern Personal Shopper diverser Stars. Der Teenager, der Student ist und noch bei seinen Eltern in London wohnt, vermittelt den Fussballern edle Klamotten, Sneakers und Limited Editions diverser Designer, an die man nur schwer herankommt.

Angefangen hat alles mit Cohen Bramall. Der Arsenal-Youngster wurde bei Instagram auf Morgan aufmerksam und kaufte beim Teenager diverse Limited Editions. Danach vermittelte er ihn seinen Fussballerkollegen. Darunter Tottenhams Delle Alli. «Delle Alli hat mich etlichen Leuten in England vorgestellt. Vom einen Spieler zum nächsten und weiter zu neuen Kontakten», sagte der 17-Jährige dem TV-Sender BBC. Morgans Kundenliste wurde so immer länger. Unter anderem auch dank eines Kult-Videospiels. «Ich spielte Fortnite mit Kevin De Bruyne. Ehe ich mich versah, beauftragte er mich, für ihn einzukaufen», so Morgan. Zwei Tage später trafen sich der junge Geschäftsmann und der belgische Fussballstar. Auch der Schweizer Granit Xhaka zählt mittlerweile zu Morgans Kunden, wie ein Bild auf seinem Instagram-Kanal zeigt.

Pogbas Facetime-Anruf

Eine spezielle, virtuelle Begegnung hatte der Teenager zwei Tage vor dem WM-Final. «Ich bekam einen Facetime-Anruf von Paul Pogba, der mich über Benjamin Mendys Handy kontaktierte. Ich hatte zuvor nie mit ihm gesprochen», so Morgan. Pogba erzählte dem 17-Jährigen am Telefon, dass er von Mendy von ihm erfahren habe und er seit längerer Zeit versuche, ihn zu erreichen. Morgan verstand die Welt nicht mehr: «Ich sass nur da und dachte, dass ich derjenige sein müsste, der versucht, Paul Pogba zu kontaktieren, und nicht andersrum.» Jedenfalls fruchtete auch dieser Kontakt, und Morgan verkaufte dem französischen Weltmeister edle Klamotten. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)