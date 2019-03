«60’000 Zuschauer haben Angst, dass er sich wieder verletzt»

Infobox

In regelmässigen Abständen zeigen wir die vier Folgen der Serie «Beyond Breel». Am Montag folgt die vierte und letzte Episode. Dort spricht Breel Embolo über die Geburt seiner kleinen Tochter.



Die Videos zeigen wir in Kooperation mit der Agentur Athlete's Stance. Die Verantwortlichen, unter anderem Johan Djourou, haben sich auf Dokumentationen aus Sicht der Sportler spezialisiert.