Ärzte ärgern sich über den Fall Schär

Der Arzt des Schweizer Nationalteams zieht die Notbremse. Am Samstag noch hatte er Fabian Schär gegen Georgien trotz heftigem Schlag gegen den Kopf weiterspielen lassen. Am Sonntag meldete der Verband, bei Schär könnten «keine besorgniserregenden Symptome» festgestellt werden. Nun die Wende: Der Verteidiger wird am Dienstag gegen Dänemark nicht spielen.

Teamarzt Damian Meli begründete das so: «Die Rückkehr in den Sport nach einem derartigen Zusammenprall benötigt eine gewisse Zeit. Üblicherweise braucht ein Spieler ein paar Tage, um schrittweise an einen Einsatz herangeführt zu werden.» Meli traf den Beschluss gegen den Willen von Schär, der erneut spielen wollte.

«Alles andere als dieser Entscheid wäre komisch», sagt Gery Büsser. Er ist eine Schweizer Referenz bei Hirnerschütterungen. Büsser sitzt zusammen mit vier Kollegen in der medizinischen Kommission des Eishockey-Verbandes, ist Chefarzt bei der Schulthess-Klinik, Teamarzt vom ZSC und Leiter des Swiss Olympic Medical Center. Er und seine Kollegen finden nicht gut, was in Tiflis passiert ist. Für ihn wie seine Kommissions-Kollegen ist klar, dass Schär schon nach dem Zusammenprall gegen Georgien nicht mehr hätte spielen dürfen.

Zu viele schlechte Zeichen



Büsser kann erklären, wieso das so ist. Er sieht Schär in den TV-Bildern nach dem Zusammenprall zusammensacken. Er sieht, wie sich Schär von einem Georgier reaktionslos in den Mund greifen lässt. Er beobachtet, wie benommen Schär auch während der Pflege dasitzt, wie er später Mühe bekundet beim Aufstehen. Und er liest, dass sich Schär nicht mehr erinnern kann, ob er kurz bewusstlos gewesen ist, wie er von einem «schwammigen Gefühl» berichtet. Büsser sagt: «Es sind wirklich alle Anzeichen gegeben, die auf eine Hirnerschütterung hinweisen.»

Meli bremste Schär trotzdem nicht. Er begründete das damit, dass Schär «wach und ansprechbar» gewesen sei, als er ihn angetroffen habe. Das genügt für Büsser nicht. Der sogenannte neurokognitive Befund mit Fragen an den Spieler sei nur ein Teil der Beurteilung. Daneben gebe es viele andere: «Den Unfallmechanismus mit dem starken Zusammenprall. Und eben vor allem: Schär ist nach dem Zusammenprall nicht im Vollbesitz seiner Sinne.»

Der letzte Fakt allein sei schon zwingender Grund, um Schär vom Feld zu nehmen. Die Verdachtsdiagnose einer Hirnerschütterung werde aufgrund einer Bewusstseinsstörung gestellt. Dafür brauche es keine Bewusstlosigkeit mehr wie es vielleicht vor 20 Jahren definiert war.

Büsser und seine Kollegen ärgern sich über den Fall, weil sie den Sport davor bewahren wollen, «in die Hirnerschütterungs-Steinzeit» zurückzufallen. Dafür ist das Thema viel zu ernst. Nach einer Erschütterung sind die betroffenen Hirnzellen sehr verletzlich. Ein weiteres, bereits kleines Ereignis, kann verheerende und im schlechtesten Fall auch tödliche Folgen haben.

Schär und die Schweizer Delegation hatten Glück. Dass der 27-Jährige mit zwei entscheidenden Pässen sogar noch grossen Anteil am 2:0 der Schweizer hatte, ist speziell, aber kein Wunder und für Büsser schon gar keine Rechtfertigung. Er berichtet von einem Fall aus der NHL, als der Finne Sami Kapanen das Eis nach einem Check nur noch auf allen vieren verlassen konnte, einige Minuten später das Spiel in der Verlängerung mit einem Tor entschied. Nur: Danach fiel er neun Monate aus. Er hatte sein System ausgereizt bis zum Letzten.

Der legendäre Check von Darcy Tucker gegen Sami Kapanen. (Video: YouTube)



Für die Erholung nach einer Hirnerschütterung benötigt der Körper Zeit, mindestens sieben Tage sind es gemäss dem sogenannten Return-to-Play-Protokoll. Zehn Prozent aller Hirnerschütterungen ziehen Langzeitfolgen nach sich.

Arzt muss sich durchsetzen



Büsser weiss, wie schwierig es für den Arzt oder Betreuer ist, innert Sekunden zu entscheiden. Er weiss, dass der Mediziner unter Druck geraten kann, weil der Spieler weitermachen will. Weil auch der Trainer oder andere Umstände Druck erzeugen können. Sein Fazit ist trotzdem eindeutig. Der Arzt muss sich in solchen Momenten durchsetzen.

In Nordamerika greifen die Mechanismen auch aufgrund grosser Kampagnen – dort wäre Schär nicht mehr zurückgekehrt. Büsser ist überzeugt, «dass wir auch im Schweizer Eishockey stark sensibilisiert sind». Der Fussball ist offenbar noch nicht so weit. Prallen Köpfe zusammen, auch in tiefen Ligen oder bei den Junioren, wird häufig weitergespielt, wenn es irgendwie geht. «Das ist leider so», sagt Büsser, «aber es darf nicht mehr so sein. Und deshalb konnten ich und meine Kollegen den Fall nicht unkommentiert lassen.» (Redaktion Tamedia)