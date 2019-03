«An jeder Abzweigung wurde er mit mir verglichen»

Was braucht es, dass Dänemark wieder einmal Europameister wird?

Das Turnier gewinnen? Oh, mein Gott.

Da war doch der Titel von 1992.

Das war eine ganz andere Zeit und ein ganz anderes Turnier. Damals nahmen nur acht Mannschaften teil, es war grundsätzlich härter, sich zu qualifizieren. Aber wenn man einmal dabei war, ging es sehr ums Momentum, um Erfahrung. Und wenn man einmal die Gruppe überstanden hatte, war man schon im Halbfinal.

Und heute?

Heute ist es anders. Es ist einfacher, sich zu qualifizieren, aber es ist viel schwieriger im Turnier selbst. Man muss sich für die Achtelfinals qualifizieren, für die Viertelfinals Es gibt also viele K.-o.-Spiele. Man braucht eine Mannschaft, die verteidigen kann und einen hat, der Tore schiesst. Das tönt einfach. Ich weiss.

Trotzdem, ist es für Dänemark weiterhin möglich, das Turnier zu gewinnen?

Ich denke, es ist möglich. Wir sahen das bei der WM, mit einer Mannschaft aus einem kleinen Land mit vier Millionen Einwohnern, die den ganzen Weg in den Final ging (er meint Kroatien). Trainer Zlatko Dalic gelang es, eine wunderbare, unglaubliche Atmosphäre in der Mannschaft zu schaffen. Auf dem Platz kämpfte jeder für den anderen, für sein Land.

«Kasper hat es als Sohn aussergewöhnlich gut gemacht, um das Denkschema zu durchbrechen.»

Es braucht die Atmosphäre, aber auch die individuelle Qualität der Spieler, wie sie Kroatien dank Modric, Rakitic oder Mandzukic besass. Hat Dänemark diese Qualität?

Ja. Unser Problem an der WM war der Mangel an Toren. Wir kreierten viele Chancen, aber wir hatten keinen, der den Ball ins Netz beförderte. Der Coach muss daran arbeiten. Ein Stürmer braucht mehr Selbstvertrauen als jeder sonst. Er muss wissen: Selbst wenn ich eine Chance vergeben habe, ich verwerte die nächste. Wenn er dieses Vertrauen verliert, fehlen ihm die Sekundenbruchteile, die zehn Zentimeter, um vor dem Gegner an den Ball zu kommen.

Die herausragenden Spieler aktuell sind Christian Eriksen

...ja

...und der Torhüter. Stimmen Sie zu?

Wir haben ein wenig mehr als das. Wir haben in der Abwehr Andreas Christensen, der für Chelsea spielt, wir haben Simon Kjaer, den Captain. Wenn man die Statistik anschaut, kassierte die Mannschaft 2018 nur ein Tor aus dem Spiel heraus. Das ist nicht schlecht, oder? Also, die Mannschaft kann verteidigen.

Und Eriksen, der Stratege?

Er ist besonders, wirklich aussergewöhnlich. Er ist einer dieser Spieler, die nicht oft um die Ecke kommen. Wir sind sehr stolz, ihn zu haben. Ich erwarte, dass er gegen die Schweiz richtig gut spielen wird.

Und der Torhüter?

(zögert)

Mögen Sie es nicht, über ihn zu reden, weil es dabei um Ihren Sohn Kasper geht?

Ich will nicht, dass er die Zeitungen aufschlägt und sieht: Ah, mein Vater redet über mich. Wir haben eine sehr gute Beziehung, wir reden über alles, übers Leben, über den Fussball. Aber ich bin nie ein Vater gewesen, der ihm seinen freien Willen genommen hat, der ihm sagte: Du solltest dies oder jenes machen.

Sie sind also keine Eiskunstlaufmutter gewesen, wie wir das bei uns nennen.

Wir reden in Dänemark von «curling kids». Wenn einem Kind von der Mutter alle Steine aus dem Weg geräumt werden. Als Kasper ein Kind war, stellte ich sicher, dass er seine Hausaufgaben machte und dass er wählte, was er wollte. Fussball spielen, Gitarre spielen, was immer Ich wollte eine Mentalität schaffen, um ihn auf das richtige Leben vorzubereiten. Ich hätte ihn auch total unterstützt, wenn er Feuerwehrmann hätte werden wollen.

Heutzutage ist er als Torhüter eine Art Feuerwehrmann.

(lacht) Er ist noch immer mein Sohn. Wir haben es immer geschätzt, Vater und Sohn zu sein. Und wir versuchen, es so zu bewahren. Er hat es aussergewöhnlich gut gemacht, das Denkschema zu durchbrechen, dass der Sohn von jemand Berühmtem etwas nicht erreichen kann. An jeder Abzweigung wurde er mit mir verglichen. Er ist damit fertiggeworden. Das hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Diese Art von mentaler Stärke, diese Energie, diese Sturheit - das alles hat ihm sehr geholfen.

Wer stört sich mehr an den Vergleichen von Ihnen mit ihm? Sie oder er?

Sicher er! Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eines Tages spielten wir Golf zusammen. Ein Mann kam vorbei, 65 oder so was, und sagte mir: «Ich bin ein grosser Fan von Ihnen, Sie haben das so gut gemacht» Er schaute zu Kasper: «Du, junger Mann, du machst es auch fantastisch. Aber du wirst nie so gut sein wie dein Vater.» Ich reagierte sofort und sagte ihm sinngemäss: «Was zum Teufel sagen Sie? Was haben Sie erreicht, um so etwas zu sagen?» Er sagte: «Ich habe es nicht so gemeint.» Darauf ich: «Aber wie soll das mein Sohn verstehen?» Es tut ihm sehr weh, aber es ärgert mich mehr, dass Leute so reagieren.

Wenn Sie auf die EM 1992 zurückschauen, werden Sie dann nostalgisch?

Während meines ganzen Lebens habe ich vorwärtsgeschaut. Ich bin jetzt 55. In meinem Kopf bin ich das nicht. Ich denke nicht, dass ich in 20 oder 30 Jahren sterbe. Ich sage mir: Erst wenn ich alt bin, schaue ich zurück. Ich habe nichts in meinem Haus, keine Medaille, keine Trophäe, die man für einen Titel erhält. Nichts! Ich will nicht in einem Museum leben. Nicht denken: Oh, das waren noch Zeiten Ich sage: Heute ist der Tag. Und morgen ist ein noch besserer Tag. Dieses Denken sitzt in mir. Die Angst, nachzulassen, ist grösser, weil ich denke, ich habe nachgelassen.

Die Familie der Trophäen: Schmeichel und Sohn Kasper. (Bild: Getty Images/Popperfoto)

Sie denken also noch immer wie ein Sportler?

Ja. Es ist das Training, das mich so gemacht hat. Ich fühle mich wohler, so zu sein. Zu meiner Disziplin gehört, mich nicht gehen zu lassen.

Ihr Name stand im Zentrum einiger der interessantesten Geschichten im Fussball, wie mit der EM von 1992, dem Triple von Manchester United 1999, wie 2016, als Ihr Sohn mit Leicester englischer Meister wurde. Ist das nur ein Zufall?

Ich weiss es nicht. Vielleicht mussten wir ungewöhnliche Wege gehen.

Welche denn?

Es begann damit, dass ich Grenzen überwinden musste, ich musste Leute überzeugen, dass das möglich ist. Als Kind sagte ich Sachen wie: Ich will Torhüter von Manchester United werden, ich will der Beste der Welt werden. Die Leute sagten: Das ist nicht möglich, wir haben keinen Profifussball. Sie musste ich überzeugen. Ich brauchte Leute, die mein Talent erkannten. Ich weiss nicht, ob sie meinen Ehrgeiz teilten, aber sie unterstützten mich.

Vielleicht fürchteten sie Ihren Ehrgeiz.

Vielleicht. Meine Mentalität trieb mich an. Ich wurde früh Vater (er hat noch eine Tochter). Als ich bei Manchester United war, kam Kasper an schulfreien Tagen mit zum Training. Er nahm das auf, und was er sah, hat er in sein Spiel aufgenommen. Er hat die gleiche Einstellung, wie ich sie immer gehabt habe.

Als Sie in Manchester waren, gab es viele Spieler mit einer besonderen Mentalität, Sie, Keane, Giggs, Cantona, Bruce, Beckham

...alle Spieler, alle.

Wie schwierig war es für Alex Ferguson als Trainer, diese Gruppe zu kontrollieren?

Leicht.

Wieso?

Wir hatten grossen, grossen Respekt vor ihm. Was immer er sagte, wir übernahmen das. Wir forderten ihn nie heraus. Für mich ist er der beste Trainer aller Zeiten. Man kann sich nicht über seine Bilanz streiten und darüber, was er aufgebaut hat. Ich denke nicht, dass das einer erreichen kann.

Er war 26 Jahre Trainer...

...und um das zu sein, muss man unbarmherzig sein. Man muss sich von Spielern trennen können. Wir fürchteten ihn nicht. Da war keine Angst. Nur viel Respekt. Und der Punkt war, dass seine Tür immer offen stand. Was immer es war, man konnte damit zu ihm gehen.

«Ich frage mich: Warum macht es der FC Zürich nicht besser? Und was ist mit GC passiert?»

Er selbst sagte, als Trainer kann man es sich nicht erlauben, die Kontrolle über die Kabine zu verlieren.

Er tat das nie. Als er kam, musste er die Kultur ausmerzen.

Die Trinkkultur.

Sie reden vom Trinken. Es war die englische Kultur. Jeder geht ins Pub, jeden Tag, egal, wer er ist. Ein paar Pints nehmen, mit anderen Leuten Kontakt haben und heimgehen. Damals hatten viele Spieler diesen Hintergrund. Ferguson realisierte, dass es im Fussball einen grossen Wandel gab. Er sagte: Ich kann keine Spieler haben, die trainieren und danach ins Pub gehen.

Haben Sie noch Kontakt mit ihm?

Mit Fergie? O ja. Wenn du es für ihn gut gemacht hast, macht er alles für dich. Der Punkt ist: Als Trainer musst du deinen Spielern vertrauen, und wenn du das nicht machst, kannst du nicht gewinnen. Ferguson zweifelte nie an uns Spielern. Nie! Er wusste, was wir abseits des Fussballs machten. Und wir wussten, dass er es erfahren würde, wenn einer ausgeht. Wir konnten sicher sein: Wer die Linie verlässt, spielt nicht für ihn.

Sie wissen so viel übers Gewinnen. Haben Sie nie daran gedacht, als Trainer in den Fussball zurückzugehen?

Doch. Ich habe letzten Juni meine Uefa-Pro-Lizenz gemacht. Als ich als Spieler aufgehört hatte, überredete mich die BBC, Spiele zu kommentieren. Und ich liebte es. Ich bekam meine eigene Sendung in Dänemark. Irgendwann realisierte ich, wie die Zeit verfliegt.

Und jetzt?

Ich werde eines Tages etwas im Fussball machen. Es gibt ja so viele Rollen, Trainer, Manager, Sportchef, Investor. Was mich wirklich interessiert, ist nicht zwingend die Spitze. Es ist lustig, weil wir hier in der Schweiz zusammensitzen: In meinen frühen Tagen als Spieler war es sehr attraktiv, in die Schweiz zu gehen. Wenn die Grasshoppers mich gefragt hätten, wäre ich gegangen. Jetzt ist die Schweiz nicht das Land, in das man unbedingt wechselt. Ich sehe sie mir an und frage mich: Warum macht es der FC Zürich nicht besser? Die Grasshoppers, die einer der grossen Clubs in Europa waren: Was ist da passiert? Die Young Boys kommen zurück, irgendjemand muss also etwas richtig gut gemacht haben. Über Basel will ich nicht reden. Diese Mistkerle (lacht) Sie warfen uns aus dem Europacup (im November 2011).

Bei GC hätten Sie einen Höllenjob zu erledigen.

Natürlich. Aber das ist es, was interessant ist. Vielleicht ist es in meinem Alter zu spät, um als Trainer zu beginnen.

Sie spielten halt zu lange.

Ja! Was ich dafür habe, ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe durch meine Medienarbeit engen Kontakt zum Fussball gehalten. Dank meines Sohnes verstehe ich, was vorgeht. Ich verstehe die Mentalität der Spieler. Mein grosses Interesse ist es, etwas zu entwickeln.

Also haben wir die Schlagzeile.

Welche?

Peter Schmeichel neuer Trainer oder Sportdirektor von GC.

Es war nur ein Beispiel (lacht). Der Punkt ist: Die Spitze entfernt sich von der Masse. Es ist wichtig, dass die Masse darüber nachdenkt, nicht nur Satelliten der Spitze zu sein. Die Spitze bilden zwanzig Clubs. Wir sehen das mit der Club-WM

...und mit der Champions League Jahr für Jahr.

Exakt. Ich sehe das nicht politisch und sage, das ist falsch oder nicht falsch. Ich würde die Leute, die nicht zur Spitze gehören, antreiben und ihnen sagen: He, wenn ihr nichts macht, fällt ihr weiter und weiter zurück! Das interessiert mich: dieses Loch zwischen der Spitze und der Masse zu schliessen. Schon die Kinder müssen realisieren, dass sie hart arbeiten müssen, um in die Champions League zu kommen. Die Mentalität ist unglaublich wichtig.

Macht gerade sie den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Goalie aus?

Wenn du mental nicht sehr stark bist, kannst du kein Goalie sein. Wenn du einen Fehler machst und es gibt ein Tor: Was passiert im nächsten Moment? Wenn du schwach bist, denkst du über den Fehler nach. Mist, wieso? Oh! Mist! Und der nächste Ball ist drin. Wenn du mental stark bist, stellst du wohl fest, dass du einen Fehler gemacht hast. Aber du denkst nicht mehr weiter darüber nach.

(Redaktion Tamedia)