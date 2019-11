Arsenal stürzt ohne Xhaka in die Krise

Ohne den Schweizer Internationalen Granit Xhaka verloren die Gunners bei Leicester City diskussionslos und verdient. Jamie Vardy (68.) und James Maddison (76.) erzielten die Tore für die entfesselten Foxes, die nun punktgleich mit Chelsea auf Rang 2 in der Tabelle stehen.

Arsenal dagegen hat seit dem 1:0 gegen Bournemouth am 6. Oktober keine Partie in der Premier League gewinnen können. Der Rückstand auf die Spitze beträgt 14 Punkte. Nach der enttäuschenden Vorstellung wächst der Druck auf Trainer Unai Emery, der Xhaka zum dritten Mal hintereinander nicht aufgeboten und ihm auch die Captain-Binde entzogen hatte. Gemäss Emery soll der Basler selbst um eine schöpferische Pause gebeten haben.

Bei strömendem Regen lieferten sich Leicester und Arsenal durchaus eine unterhaltsame und offensiv geführte Partie. Die Gastgeber waren schon in der ersten Hälfte das bessere Team, verpassten aber die Führung. In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber Pech, als Wilfred Ndidi den Ball an die Querlatte schoss. Wenig später zählte ein Treffer des neuen Londoner Captains Pierre-Emerick Aubameyang wegen einer Abseitsposition nicht.

Auch Chelsea ist in Fahrt

Chelseas grosses Talent Tammy Abraham und der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic trafen nach der Pause für die überlegenen Blues, die in der Premier League ihren sechsten Sieg in Folge feiern durften. Das Team von Frank Lampard hat wie Leicester fünf Punkte Rückstand auf Leader Liverpool. Der Tabellenführer empfängt morgen im Spitzenkampf Titelverteidiger Manchester City.

Chelsea bleibt im Rausch! Die Blues gewinnen das sechste Spiel in Folge in der Premier League und ziehen zumindest für eine Nacht vorbei an City auf Platz 2. Wie häufig in den letzten Wochen treffen Abraham und Pulisic für Chelsea.#skypl pic.twitter.com/PDedTMaDIO — Sky Sport (@SkySportDE) November 9, 2019

Gar nicht nach Wunsch läuft es Tottenham. Die Spurs kamen zu Hause gegen das bisher überraschende Sheffield United nicht über ein mageres 1:1 hinaus. Newcastle, das ohne den verletzten Fabian Schär antrat, kam zu einem wichtigen 2:1-Heimerfolg gegen Bournemouth. Bei der 0:3-Niederlage in Burnley durfte der Stürmer Albian Ajeti ab der 64. Minute aufs Feld. Der ehemaliger Basler blieb aber wirkungslos.

Premier League, 12. Runde:

Leicester - Arsenal 2:0 (0:0)

32'209 Zuschauer. - Tore: 68. Vardy 1:0. 75. Maddison 2:0. - Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). Arsenal ohne Granit Xhaka (nicht im Aufgebot).



Chelsea - Crystal Palace 2:0 (0:0)

40'525 Zuschauer. - Tore: 52. Abraham 1:0. 79. Pulisic 2:0.



Burnley - West Ham United 3:0 (2:0)

20'255 Zuschauer. - Tore: 11. Barnes 1:0. 44. Wood 2:0. 54. Jimenez (Eigentor) 3:0. - Bemerkungen: West Ham United ab 64. mit Ajeti.



Newcastle United - Bournemouth 2:1 (1:1)

44'424 Zuschauer. - Tore: 15. Wilson 0:1. 42. Yedlin 1:1. 53. Clark 2:1. - Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt).



Tottenham Hotspur - Sheffield United 1:1 (0:0)

59'781 Zuschauer. - Tore: 58. Son 1:0. 78. Baldock 1:1.



Resultate/Tabelle:

Freitag: Norwich City - Watford 0:2. - Samstag: Chelsea - Crystal Palace 2:0. Burnley - West Ham United 3:0. Newcastle United - Bournemouth 2:1. Southampton - Everton 1:2. Tottenham Hotspur - Sheffield United 1:1. Leicester City - Arsenal 2:0. - Sonntag: Manchester United - Brighton & Hove Albion 15.00. Wolverhampton - Aston Villa 15.00. Liverpool - Manchester City 17.30.



Rangliste: 1. Liverpool 11/31 (25:9). 2. Leicester City 12/26 (29:8). 3. Chelsea 12/26 (27:17). 4. Manchester City 11/25 (34:10). 5. Sheffield United 12/17 (13:9). 6. Arsenal 12/17 (16:17). 7. Bournemouth 12/16 (15:15). 8. Brighton & Hove Albion 11/15 (14:14). 9. Burnley 12/15 (17:18). 10. Crystal Palace 12/15 (10:16). 11. Newcastle United 12/15 (11:18). 12. Tottenham Hotspur 12/14 (18:17). 13. Everton 12/14 (13:18). 14. Manchester United 11/13 (13:11). 15. Wolverhampton 11/13 (14:14). 16. West Ham United 12/13 (14:20). 17. Aston Villa 11/11 (16:18). 18. Watford 12/8 (8:23). 19. Southampton 12/8 (11:29). 20. Norwich City 12/7 (11:28).



(fal/dpa)