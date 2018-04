Nur die Tore fehlen in London

«Das ist unsere Möglichkeit, ihm und den Fans noch etwas zu schenken», sagt der Schweizer Nationalspieler und Arsenal-Profi Granit Xhaka vor dem Halbfinal-Duell gegen Atlético Madrid. Mit «ihm» meint der Basler Mittelfeldspieler seinen Personalchef Arsène Wenger, der am Saisonende nach 22 Jahren sein Amt bei den Gunners abgibt.

Gleich zu Beginn machen die Gastgeber gegen die Atléti Druck. Schon in der 10. Minute fliegt Vrsaljko nach einem derben Foul am Londoner Lacazette vom Platz. Atlético-Trainer Simeone ist ausser sich vor Wut und wird vom Ref weggeschickt. Der Entscheid des französischen Schiedsrichters Turpin ist allerdings korrekt. Arsenal hat viele Chancen, aber noch keinen Treffer erzielen können. In der Folge können sich die Madrilenen lösen und kommen ihrerseits in Unterzahl zu guten Möglichkeiten. Nach der ersten – attraktiven – Halbzeit heisst es trotz vielen Chancen 0:0.

Im anderen Europa-League-Halbfinal geniesst Olympic Marseille gegen Salzburg Heimrecht. (fal)