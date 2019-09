Bändeli tauschen mit Granit Xhaka – unsere neue Podcastfolge

Am Anfang steht ein überraschendes Geständnis: Nicht nur Xherdan Shaqiri, auch Kay Voser hatte schon mal keine Lust auf ein Spiel mit der Nationalmannschaft. War zwar eine Nachwuchs-Auswahl, aber immerhin.

Ansonsten kommen wir bei der 7. Folge unseres Podcasts natürlich nicht darum herum, Granit Xhaka für seine Meisterleistung in Sachen Kommunikation zu loben. Wir diskutieren die Schweizer Nationalmannschaft. Und das, was in ihrem Schatten fast ein wenig untergegangen ist: Die Transfers der Schweizer Clubs am Deadline Day. Und wir kommen dazu, ein paar Hörerfragen zu diskutieren.

Von denen hätten wir übrigens gerne noch mehr.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie einfach in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Wollen Sie keine Folge der «Dritten Halbzeit» mehr verpassen? Die Sendung kann auch auf Spotify oder bei Apple Podcasts gehört und vor allem abonniert werden. So werden Sie immer informiert, wenn die nächste Folge online geht..