Barcelona verliert nach Aduriz' Traumtor

In der 88. Minute steigt der Lärmpegel im Estadio de San Mamés noch einmal. Aritz Aduriz wird eingewechselt, eine Clublegende, 38-jährig, in 388 Spielen für Athletic Bilbao zum Einsatz gekommen. 0:0 steht es im Eröffnungsspiel der Primera Division gegen Meister Barcelona. Kaum auf dem Feld schraubt sich Aduriz in die Höhe, setzt zum Seitfallrückzieher an und trifft eine Flanke von Capa perfekt – Tor für Athletic, keine 60 Sekunden nach Aduriz' Einwechslung. Im San Mamés herrscht Delirium.

Aduriz take a bow ???????? pic.twitter.com/EfjxWBcy5h — JD Football (@JDFootball) August 16, 2019

Und der berühmte Gegner? Barcelona kann nicht mehr reagieren und muss zum Saisonauftakt als Verlierer vom Feld. Die Katalanen enttäuschten während des gesamten Spiels schwer. Griezmann, Suarez und Dembele hiess der vielversprechende Dreizack in der Offensive, De Jong gab sein Debüt im Mittelfeld. Trotz der grossen Namen und Neuzuzügen präsentierte sich Barcelona ideenlos. Dazu gesellte sich auch noch Pech.

Zweimal die Torumrandung getroffen



In der 31. Minute konnte Luis Suarez nicht von einem katastrophalen Rückpass eines Bilbao-Verteidigers profitieren, er traf den Pfosten. Einige Minuten später musste der Uruguayer wegen einer Muskelverletzung in der Wade ausgewechselt werden. Superstar Lionel Messi ist ebenfalls verletzt, er stand nicht einmal im Kader. Für Suarez wurde Rafinha eingewechselt – und auch er scheiterte an der Torumrandung. Sein wunderschöner Schlenzer kurz vor dem Pausenpfiff prallte ans Lattenkreuz.

29 - Barcelona have hit woodwork 29 times vs Athletic Club since at least 2003/2004 season, more than any other opponent in #LaLiga. Smashed pic.twitter.com/H3HdaZF8VB — OptaJose (@OptaJose) August 16, 2019

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde der kroatisch-schweizerische Doppelbürger Ivan Rakitic eingewechselt. Mit ihm in der Zentrale wurde Barcelona etwas besser und kontrollierte das Spiel mehr, agierte aber weiterhin zu statisch. Von Einwechselspieler Rafinha ging am meisten Gefahr aus. Auch Bilbao war lange Zeit nicht in der Lage, sich klare Torchancen herauszuspielen.

Ein Lichtblick bei den Basken war der eingewechselte Oihan Sancet. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kam zu seinem ersten Einsatz in der höchsten spanischen Liga. Der Plan des Heimteams war simpel: schnelle Konter spielen oder den Ball Richtung Stürmer Inaki Williams nach vorne schlagen. Williams war zusehends isolierter und hatte nicht mehr die Energie, jedem einzelnen Ball nachzujagen. Deshalb wechselte ihn Bilbao-Trainer Gaizka Garitano aus – und schickte Aritz Aduriz auf den Platz. (va)