Basel gewinnt überlegen gegen den FCZ

Nur 72 Stunden nach dem intensiven Spitzenkampf gegen YB (1:1) gastierte der FCZ beim FC Basel. Von 2002 bis 2010 waren die Stadtzürcher stets die grossen Rivalen der Basler im Titelrennen. Doch nach und nach verloren die Zürcher den Nimbus des grossen Herausforderers. «Was mir gefällt: Wir spielen um 20 Uhr, Flutlicht und richtiger Rasen», sagte Magnin vor dem Klassiker und versprach, «das ist ein Topspiel und wir werden uns teuer verkaufen.» Es blieb beim Versprechen des FCZ-Trainers. Zumindest in der ersten Halbzeit blieb seine Mannschaft bedenklich harmlos. Der FCB ging nach einer ersten Druckphase schon in der 9. Minute in Führung. Eine Flanke von Taulant Xhaka fand den freistehenden Arthur Cabral im Strafraum. Der neuverpflichtete Brasilianer hatte alle Zeit der Welt per Kopf zum 1:0 einzunicken. FCZ-Keeper Vanins, der für den erkrankten Yanick Brecher zu seinem 248. SL-Spiel kam hatte keine Chance.

Keine VAR-Intervention

Der Klassiker blieb seinem Namen viel schuldig. Aufregung gab es erst als Kevin Bua mit Wucht Simon Sohm von hinten in die Beine grätschte. Gefährlich und Rot! Doch Ref Alain Bieri beliess es zum Ärger von Magnin bei Gelb – zum doppelten Ärger des FCZ. Denn im Gegenzug entwischt eben dieser Bua (51.) und traf zum 2:0. Der VAR – Stephan Klossner in Volketswil – griff nicht ein. Wohl, weil Bieri die Situation als gelbwürdig schon taxierte. Es dauerte einige Zeit, bis sich der FCZ-Trainer an der Seitenlinie beruhigte.

Das 3:0 des eingewechselten Zhegrova und das 4:0 durch Campo (90.) nahm Magnin nur noch frustriert hin.

Basel - Zürich 4:0 (1:0)

22'760 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 9. Cabral (Xhaka) 1:0. 51. Bua (Campo) 2:0. 80. Zhegrova (Xhaka) 3:0. 90. Campo (Kuzmanovic) 4:0.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Bergström, Petretta; Xhaka (83. Ramires), Frei (76. Kuzmanovic); Bua (72. Zhegrova), Campo, Okafor; Cabral.

Zürich: Vanins; Rüegg (82. Britto), Bangura, Mirlind Kryeziu, Charabadse; Sohm, Popovic (69. Marchesano); Schönbächler (69. Tosin), Janjicic, Mahi; Kramer.

Bemerkungen: Basel ohne Alderete, van Wolfswinkel (beide verletzt) und Stocker (nicht im Aufgebot). Zürich ohne Brecher (krank), Ceesay, Kololli, Hekuran Kryeziu und Winter (alle verletzt).

Verwarnungen: 50. Bua (Foul). 53. Kramer (Foul). 82. Tosin (Foul). (ete)