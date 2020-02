Basel ist dem FCZ deutlich überlegen

Basels Trainer Marcel Koller hat nach der Niederlage in St. Gallen fünf seiner Feldspieler ausgewechselt. Die wichtigste Änderung betraf den Mann, der ganz vorne stürmte: Dort hatte in diesem Jahr immer Kemal Ademi gespielt. Gegen den FC Zürich kehrte Arthur Cabral zurück – und machte fast alles besser als sein Vorgänger. Vor allem hielt er lange Bälle in seinen Füssen, arbeitete viel mit dem Körper und schien den Erfolg im Letzigrund so richtig zu wollen.

Frei mit Premiere

Bei Cabral war die Lust zu spüren, die beim FCB zuletzt gefehlt hatte. Und bei Fabian Frei sowieso: Er erzielte drei Treffer zum 4:0-Erfolg der Basler. In seiner Profi-Karriere ist ihm das noch nie gelungen. Der FC Basel nähert sich mit diesem Sieg zumindest über Nacht dem FC St. Gallen auf zwei Punkte. Fast wäre Frei neben seinem persönlichen Rekord eine weitere Bestmarke gelungen: Für seinen ersten Treffer brauchte er gerade Mal elf Sekunden. Den Rekord für das schnellste Super-League-Tor hält Moussa Konaté, der 2015 für den FC Sion gegen den FC St. Gallen nach zehn Sekunden traf.

FCZ harmlos

Freis Treffer fiel nach einem Angriff über die linke Zürcher Abwehrseite. Dort hatten die Basler eine Zürcher Schwäche erkannt. FCZ-Trainer Ludovic Magnin hatte Mads Pedersen als linken Aussenverteidiger aufgestellt, den Leihspieler vom FC Augsburg. Doch der Däne agierte glücklos, Magnin nahm ihn nach einer halben Stunde aus der Partie. Magnin musste handeln, weil von seiner Mannschaft kaum brauchbare Aktionen gekommen waren. Daran änderte sich bis am Schluss wenig – während die Basler so sicher wie noch nie seit der Winterpause auftraten. Sie hatten deutlich mehr Torchancen: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Valentin Stocker zum 0:2; und Fabian Frei hatte mit zwei weiteren Treffern, dem 0:3 und 0:4, seine grossen Momente. (saw)