Basel schlägt Sion zum Saisonauftakt

Es gibt Auftaktspiele in eine Saison, die von gegenseitigem Abtasten geprägt sind. Das Auftaktspiel des FC Basel beim FC Sion gehört nicht in diese Kategorie. Der Gast vom Rhein gewinnt es mit 4:1. Er tut es, weil er sich effizienter zeigt als der Gegner. Aber auch, weil er als erste Mannschaft in der Geschichte des Schweizer Ligafussballs vom Video-Referee profitiert. Und auch deshalb, weil die Walliser ein Eigentor erzielen, wie es selten vorkommt: Besser als Sion-Verteidiger Bamert kann man den Rückpass in der 72. Minute nicht spielen – wie es Anton Mitrjuschkin trotzdem schafft, ihn ins Tor kullern zu lassen, wird der russische Goalie der Walliser wohl selbst nie verstehen.

Es ist das zwischenzeitliche 3:1, das den Deckel auf diese Partie macht. Dass danach auch noch FCB-Neu-Captain Valentin Stocker trifft, ist nur von statistischem Wert. Die Basler gewinnen erstmals seit drei Jahren (und einem 3:0 zuhause gegen Sion) wieder zum Meisterschaftsstart – und stehen damit erstmals seit dem Ende jener Saison auch wieder an der Spitze der Super-League-Tabelle. Das sagt viel über die vergangenen zwei Spielzeiten der Rotblauen aus. Aber wenig über ihre Perspektiven in den nächsten Monaten. Zumal auch die 90 Minuten im Wallis trotz des letztlich deutlichen Resultats keinen durchwegs souveränen, gefestigten FCB gesehen haben.

VAR kommt zum Einsatz

Sion ist trotz zwischenzeitlichen Rückstands – Albian Ajeti trifft in der 22. Minute mit der ersten guten Basler Chance – in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Aber die Gastgeber scheitern mit einer Ausnahme (Luan/35.) an sich, an FCB-Goalie Jonas Omlin oder an der neuen Gerechtigkeit: In der 45. Minute entscheidet Referee Sandro Schärer zunächst auf einen Elfmeter, nimmt diesen Entscheid aber nach Konsultation der Videobilder zurück: Omlin hat den Ball korrekt vor Ndoye geklärt.

Für einen anderen besonderen Moment sorgt danach auch Schweiz-Rückkehrer Valon Behrami: Zuvor überzeugend, spielt er in der eigenen Platzhälfte einen leichten Pass in die Füsse von Luca Zuffi, worauf diesem via Ajeti das 2:1 für den FCB gelingt. Es ist in der 52. Minute die neuerliche Führung für die Gäste, die bis dahin auch gut hätten in Rückstand liegen können. Aber es ist «dank» Mitrjuschkin nicht der gravierendste Fehler eines insgesamt unterhaltsamen Fussball-Abends.