Bayerns Meisterköche versalzen dem BVB die Suppe

Meisterlicher Auftritt von Bayern München. 5:0 fegt der deutsche Rekordmeister Borussia Dortmund vom Platz und verdrängt den BVB wieder an der Tabellenspitze.

Vier der fünf Treffer fallen in der ersten Halbzeit. Das 4:0 durch Serge Gnabry in der 43. Minute. Der Torschütze rührt danach in seinem Süppchen, gibt David Alaba eine Kostprobe davon. Ihm ist es zu fad. Alaba würzt nach.

Die Münchner Meisterköche versalzen dem BVB die Suppe und können nach der Gala wieder aus eigener Kraft Meister werden. (heg)