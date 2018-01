Beckhams Traum wird wahr

Was haben Usain Bolt, Lionel Messi, Jennifer Lopez, Tom Brady und Will Smith gemeinsam? Sie alle gratulierten David Beckham zur Gründung seines MLS-Teams in Miami. Usain Bolt offerierte gar seine Hilfe und würde gerne seine Fussballkarriere dort beginnen.

Nach einem langen Prozess von 1454 Tagen seit der Bekanntgabe des Plans des Engländers wurde das Team diese Woche offiziell bestätigt und eine Stelle für den Bau des Stadions gefunden. David Beckham zeigt sich extrem erleichtert, dass der offizielle Startschuss erfolgt ist, obwohl noch einiges ungeklärt bleibt, zum Beispiel der Name, das Logo und die Farben des Clubs.

MLS-Club seit 2007 ein Ziel

«Ich hatte viele Zweifel während der letzten vier Jahre. Ich wollte nie in einer anderen Stadt einen Club gründen. Miami war immer die Stadt, der ich den Fussball bringen wollte. Weil ich weiss, dass Miami die richtige Stadt ist. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir wollen 2020 anfangen, in der Liga zu spielen, hoffentlich haben wir unser Stadion bis 2021. Das Erste, was wir tun, ist, eine Academy aufzubauen, danach geht es darum, das Team zu benennen und die Clubfarben zu bestimmen. Wir wollen die Fans involvieren und ihnen die Chance geben, dem Team einen Namen zu geben. Wir wollen ein Team kreieren, welches eine Mannschaft der Leute ist.»

Beckham wusste schon lange, dass er einmal einen MLS-Club gründen will. Bereits 2007, als er einen Vertrag bei LA Galaxy unterschrieb, liess er sich eine Option geben, um in der Zukunft einen Club zu einem viel günstigeren Preis als heute üblich, 25 Millionen Dollar, zu gründen. – Zum Vergleich: Heutzutage kostet eine neue Franchise in der MLS 150 Millionen. Dennoch dauerte der ganze Prozess viel länger als erwartet.

Das grosse Problem des Engländers war, Land zu finden, um das Stadion zu bauen. Letztes Jahr wurde endlich ein geeigneter Ort gefunden. Im Overtown-Bezirk nördlich von Downtown Miami kann nun ein privat finanziertes Stadion für rund 200 Millionen und mit einem Fassungsvermögen von 25'000 Plätzen gebaut werden.

Das neue Team in Miami entsteht neben dem kürzlich genehmigten Club in Nashville und einer möglichen Mannschaft in Cincinnati, Sacramento oder Detroit, welche im März bekannt gegeben wird. Die MLS kommt zum ersten Mal seit 2001 zurück in die Region, damals spielte ein Team namens Miami Fusion in Fort Lauderdale, allerdings nur für vier Saisons.

Ein Star soll kommen

Der 42-Jährige will in Miami den Erfolg von Manchester United während der Neunzigerjahre kopieren und auf die Jugend setzen.

«Wir wollen die besten Spieler, aber noch wichtiger für uns ist es, eine moderne Academy zu bauen, um talentierte amerikanische Spieler unserer Region zu trainieren. Wenn uns das gelingt, wird es uns und die Bevölkerung von Miami noch stolzer machen, unser Team zu unterstützen. Weil sie Kinder der Umgebung sehen, welche die Chance kriegen, hier in Miami Fussball zu spielen.»

Beckham selber sieht seine Rolle im Club vor allem darin, Spieler zu rekrutieren. Er erwähnte, dass viele Spieler, die er kennt, ihm bereits gesagt hätten, dass sie interessiert daran wären, in Miami zu spielen.

«Miami braucht einen Star. Mit dem Publikum, welches wir hier haben. Alle erwarten, dass wir einen grossen Spieler verpflichten, und das ist auch unser Ziel.»

Vielleicht wird es ja Lionel Messi, der hat in einer Videobotschaft schon einmal Interesse gezeigt.

Messi to the MLS? Maybe in a few years...

Messis Botschaft an Beckham. Quelle: Twitter.

