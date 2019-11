Begegnungen mit Köbi Kuhn

Der Nationaltrainer an einem Grümpi?Juni 2001, Zürich

Köbi Kuhn ist zu Fuss gekommen. Er hat nicht weit gehabt, nur ein paar Meter sind es von seiner Wohnung am Döltschiweg hoch zum alten Atlantis-Hotel. Keine drei Wochen ist es an diesem Tag her, dass er als Nationaltrainer vorgestellt wird. «Der Richtige», hat die «SonntagsZeitung» dazu geschrieben, die Buchstaben sind so gross und fett wie bei einer Boulevardzeitung.

Im Hotel erzählt Kuhn von einem Telefon, das er Anfang Woche erhalten hat. Ein Mitarbeiter der Caritas meldete sich, damals war die Nummer eines Nationaltrainers noch kein Staatsgeheimnis und stand im Telefonbuch. Der Mitarbeiter hatte ein privates Anliegen: In ihrer Mannschaft fürs Grümpelturnier seien zwei Spieler ausgefallen, ob nicht der Herr Kuhn aushelfen könne. Kuhn sagt: «Der dachte wohl, als Nationaltrainer hat der Kuhn jetzt doch Zeit.»

Er geniesst in diesem Moment die neue Aufmerksamkeit. Und er spürt die Sympathie, die ihm entgegenschlägt. Was er wenige Wochen vor der ersten, nur kleinen Bewährungsprobe in Österreich fühlt, nennt er «gespannte freudige Erwartung». Wie wenn man Vater wird? «Genau, ja», sagt er, «und wenn man dank der Ultraschalluntersuchung weiss, dass das Kind gesund zur Welt kommen wird.»

Er warf auch mal mit Scheren und sah die BeatlesNovember 2004, Baden

Es ist ein kleines Café am Schlossbergplatz mitten in Baden, vielleicht 50 Leute sitzen an Tischen, und eine DRS-3-Journalistin befragt Köbi Kuhn und Röbi Koller, den Radio-und Fernsehmoderator. Es ist ein intimer Abend. Kuhn erzählt, dass er schon als Kind nicht verlieren konnte und manchmal gar jähzornig geworden sei, einmal habe er mit seinem Bruder Eile mit Weile gespielt und da habe er aus Wut eine Schere durch die Stube geschleudert, sein Bruder habe sie zum Glück im letzten Moment mit einer Schachtel abwehren können.

Und auch das erzählt er, 1960 müsse es gewesen sein, mit den Junioren des FC Zürich war er in Hamburg und abends im Ausgang. «Wir gingen durch verbotene Strasse», er schmunzelt, «auf der Reeperbahn oder so», und dann seien sie in einen Club gegangen und drinnen hätten einige «verrückte Jungs mit verrückten Frisuren» Musik gemacht, wer diese Jungs waren, war ihm damals unbekannt, er schwärmte von Elvis. Es waren die Beatles.

Das Spiel! Die Schande! Die Jagdszenen! Die Tritte!November 2005, Istanbul

Noch Jahre später hat Köbi Kuhn diese Tage am Bosporus nicht vergessen: das Plakat der Flughafenangestellten, auf dem “Welcome to hell” steht, all die Schikanen bei der Einreise am Flughafen, die Fahrt mit dem Bus durchs nächtliche Istanbul, als der Mannschaftsbus mit Steinen beworfen wird und Philipp Degen vor lauter Angst im Mittelgang im Boden liegt. Kuhn versucht, Ruhe auszustrahlen, er sagt den Spielern: “Es passiert uns nichts.”

Begleitet von einer türkischen Fahne: Köbi Kuhn 2005 in Istanbul. (Bild: Keystone)

Istanbul! Das Spiel! Die Schande! Die Jagdszenen! Die Tritte! Diese unvergessliche Nacht, als die Stimmung derart aufgeladen ist, dass sich viele vergessen, Fans, Spieler, Funktionäre der Türken. Viereinhalb Stunden ist das Spiel her, in dem sich die Schweiz für die WM in Deutschland qualifiziert. Halb drei morgens im Hotel am Bosporus, in dem die teuerste Suite 13'000 Franken kostet. Kuhn hat bislang Champagner getrunken, jetzt möchte er ein Glas Roten. Ums Schlafen ist es ihm nicht, er begrüsst die Journalisten. Es ist die Nacht, in der er sagt: «Wir wollen 2008 Europameister werden.» Als er das gesagt hat, schaut er auf die Uhr: «Spinnt sie? Halb fünf? Ist das möglich?» Er nimmt den Lift und fährt in die Bar.

Ein Kind in der grossen Welt des FussballsDezember 2005, Leipzig

Bora Milutinovic sagt ungefähr zum zehnten Mal, er wolle jetzt gehen, er geht auch und kommt wieder und lacht und redet und umarmt und sagt zwischendurch erneut, er gehe jetzt, legt sich seinen Mantel an, er lacht – und bleibt. Es ist drei Uhr morgens in einem Hotel nahe des Bahnhofs in Leipzig. Bora Milutinovic, den alle nur Bora rufen, weil die ganze Welt oder wenigstens die Fussballwelt ihn kennt – er ist immer da, wenn es um eine Weltmeisterschaft geht, fünfmal nacheinander war er Trainer an einer WM, mit fünf verschiedenen Mannschaften. In diesem Moment, in diesem Dezember 2005, ist er ohne Mannschaft, aber man kann ja nie wissen, denkt er wohl. Einige Stunden zuvor wurden die Gruppen für das Turnier in Deutschland ausgelost.

Bora rufen sie ihn, er und Köbi Kuhn konnten gut miteinander. (Bild: Keystone)

Bora ist da, Sven-Göran Eriksson, der schwedische Trainer der Engländer damals, Felipe Scolari, mit Brasilien einst Weltmeister, jetzt Coach von Portugal, Stephan Keshi, der Nigerianer und jetzt bei Togo, Raymond Domenech von den Franzosen, Dick Advocaat, der Holländer, viele bekannte Trainer sind zusammen in diesem Raum. Und mittendrin Köbi Kuhn und sein Assistent Michel Pont, und Kuhn macht einfach eines: Er geniesst den Moment. «Es ist wie ein Basar», sagt er, strahlt wie ein Kind - er in der grossen Welt des Fussballs.

Kuhn und Milutinovic reden von früher, sie haben mal gegeneinander gespielt, als Bora bei Winterthur war, «Köbi war ein ganz, ganz grosser Spieler», sagt Bora, und sie prosten sich zu, der Kellner hat in dieser Nacht immer wieder eine neue Flasche Rotwein gebracht. «Oh, mon ami» sagt Keshi zu Kuhn, einige Monate später werden sie in Dortmund Gegner sein, Togo wurde den Schweizern eben zugelost. Und bevor alle gehen, jetzt endgültig auch Bora, es ist jetzt inzwischen halb fünf Uhr morgens, wird Kuhn im Gespräch philosophisch: «Für einen Trainer zählt die Vergangenheit nicht, nur das Morgen». Bora lacht, sagt «c’est comme ca».

Sein eigener Weg, irgendwo in Rheinland-Pfalz

Januar 2007, Bad Bertrich

Das beschauliche Bad Bertrich im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz in einem Seitental der Mosel. Dort, im Fünf-Stern-Hotel Fürstenhof, gastierten die Schweizer während der WM drei Wochen lang. Und jetzt kommt Köbi Kuhn für eine Reportage dorthin zurück. Geht in «sein» Zimmer, zieht den Vorhang, steht auf dem Balkon, vor seinen Augen der Kurpark – und er fühlt sich zurückversetzt in der Sommer 2006.

Während der WM war dieser Park nur für die Schweizer reserviert, jetzt dreht eine alte Frau mit ihrem Rollator ihre Runden. Später geht Kuhn in den Kursaal, wo die Schweizer jeweils ihre Medienkonferenzen abgehalten haben. Das Kurorchester Hungarica, drei alte Männer spielen. «Gebt mir eine Zugabe», bittet Kuhn sie, die drei Ungarn spielen mit Hingabe einen Csardas, Kuhn, alleine im Saal, applaudiert auf seinem Stuhl begeistert. Er besucht am anderen Tag das Üssbachtalstadion, das Bad Bertrich extra für die Schweizer und für 1,5 Millionen Franken als Trainingsort erstellt haben, seit der WM ist er nun noch zweimal benutzt worden. Und auf dem Weg dorthin sieht er, dass einer der Wanderwege rund um das Dorf seinen Namen trägt: «Köbi’s Trainingsweg der Schweizer Nati» steht auf dem Schild. Er strahlt. Und ist auch etwas stolz.

Schnippisch im Trump-HotelMärz 2007, Miami

Köbi Kuhn liebt das Gesellige. Sein Lachen ist herzlich, es kommt von tief innen. Jetzt ist es ein Sonntagabend, mit der Schweiz hat er gerade gegen Kolumbien verloren, 1:3 beim zweiten Spiel einer Reise nach Florida, die Valon Behrami als «Schulreise» bezeichnet hat.

Kuhn sitzt im Trump International, einem Hotelhochhaus im Norden von Miami. Das Deluxe-Zimmer mit Meersicht kostet ab 429 Dollar. In der Halle ist die Temperatur wie Kuhns Stimmung: sehr unterkühlt. Es ist eine Seite, die von ihm weniger bekannt ist.

40 Minuten dauert das Gespräch, als er wie aus der Hüfte geschossen sagt: «Haben Sie Ihre Zeitung voll?» Der Ton ist schnippisch. Es ist halt kein Gespräch mit vielen freundlichen Themen: Die Mannschaft hat einen lamentablen Eindruck hinterlassen, und Kuhn hat ihr mit seinem Coaching auch nicht geholfen. Zürich ist zehn Flugstunden entfernt, trotzdem ist er auf dem Laufenden, was in Leutschenbach am Fernsehen diskutiert worden ist. Da ist einmal Alain Sutter, der sagt, man habe das Fehlen von Johann Vogel gemerkt. Vogel hat Kuhn vorher als Captain aussortiert, weil er ihn nicht mehr für vertrauenswürdig hielt. Und jetzt das: Vogel, der Kuhn am Telefon aus Sevilla gesagt hat: «Ich steige in den Flieger und tätsch Dir eines», soll schon fehlen. Im Gespräch sagt Kuhn dazu nur: «Offenbar wurde noch mehr gesagt.»

Das Verhältnis war nicht nur gut: Köbi Kuhn mit Johan Vogel. (Bild: Keystone)

Matthias Hüppi hat mehr gesagt, damals als SRF-Reporter nicht eben der kritischste Geist, aber jetzt stellt er sich in einer Diskussionsrunde offen gegen Kuhn. Das hinterlässt Wirkung. Kuhn schüttelt den Kopf und lächelt gereizt, als es darum geht, dass er infrage gestellt wird. «Das interessiert mich alles nicht», behauptet er. Es stimmt nicht. Was soll er sonst sagen in diesem Moment?

Vor dem grössten Turnier muss er noch in die MigrosMai 2008, St. Gallen

Es ist spät, wieder einmal bei einem Interview mit Kuhn. Die Spieler haben sich fast geschlossen in den Ausgang verabschiedet, auch Marco Streller ist unterwegs in St. Gallen, dabei liegt seine Laune im Keller. Das Publikum hat ihn bei seiner Auswechslung gegen Liechtenstein ausgepfiffen, er will darum zurücktreten.

Kuhn sitzt in der Lobby, gleich beim Ausgang. Auf dem Tisch vor sich hat er ein Glas Rotwein. So mag er es, um sich zu entspannen. Acht Nächte ist die EM noch entfernt, und was für eine EM! Die Schweiz hat in ihrer Geschichte erst ein Turnier daheim bestreiten können, die WM von 1954, jetzt kommt diese EM 2008. Kuhn hat zwar einmal davon geträumt, dass seine Mannschaft den Titel holt. Jetzt sagt er: «Die Chance, dass wir Europameister werden ist nicht so riesig.»

Mitternacht ist längst durch, als das Telefon in seinem Jacket klingelt, er kann es gerade nicht abnehmen, weil er reden muss. Ein paar Sekunden später klingelt es bei einem Freund, der mit am Tisch sitzt. Alice meldet sich, Köbis Frau, die all die Jahre auch seine Sekretärin gewesen ist. Sie sagt dem Freund: «Sag Köbi, dass wir morgen um drei Uhr noch im Migros posten müssen.»

Das sind die Sorgen im Leben eines Nationalcoachs kurz vor seinem grössten Turnier. Drei Tage später bricht seine Frau mit einem schweren epileptischen Anfall zusammen.

Als Wurst bezeichnet – doch es gibt WichtigeresJuni 2008, Thalwil

Unten im Restaurant am Zürichsee, die Sonne wärmt, eine Frau fragt um ein Autogramm. Köbi Kuhn ist heruntergefahren vom Teamhotel oben in Feusisberg, eine Nacht liegt die Niederlage zurück, die so weh tut – das 1:2 gegen die Türkei, das vorzeitige Scheitern an der EM daheim. Kuhn ist nur noch für ein Spiel Nationaltrainer. Dann wird er Rentner sein.

Sieben Jahre ist er im Amt an diesem Tag, er ist getragen gewesen von der Mannschaft, von der Stimmung im Volk. Er hat nicht alles richtig gemacht, wirklich nicht. Der «Tages-Anzeiger» hat anfänglich seinen Umgang mit Spielern, die er nicht mehr wollte, als «unbedarft» bezeichnet, der «Blick» hat ihn einmal gar als «Wurst» bezeichnet. Kuhn ist trotzdem das Sinnbild des Schweizers gewesen: anständig, bodenständig, selbst zum Abschied mit fast 65 den Schalk im Nacken.

Im Restaurant am See sagt er: «Ich habe immer gewusst, dass der Fussball ungerecht sein kann.» Nach dem Gespräch fährt er den See entlang ins Spital zu seiner Frau. Sie ist aus dem Koma erwacht. Kuhn weiss in diesem Moment wieder einmal, es gibt mehr als Fussball.

Mit dem Chäppli uf em Grind durch die Schweiz fahrenDezember 2008, Uitikon-Waldegg

Es ist in der Nacht zuvor Winter geworden in Zürich, und Köbi Kuhn stapft die wenigen hundert Meter durch den Schnee von seiner Wohnung in Birmensdorf zum Leuen in Uitikon-Waldegg. Der Leuen ist so etwas seine Stammbeiz, seine Heimat, er sitzt fast immer am gleichen Tisch auf dem gleichen Stuhl, auch jetzt. Und Kuhn erzählt, nicht mehr vom Fussball, er ist einige Monate zuvor zurückgetreten als Nationalcoach, Kuhn ist inzwischen nur noch Hausmann, der Pfleger seiner erkrankten Frau Alice.

Seine zweite Lebensaufgabe: Köbi Kuhn kümmert sich um seine Frau Alice. (Bild: freshfocus)

«Sie hat 40 Jahre auf mich gewartet», er findet dann diesen Satz etwas seltsam, aber sie brauche ihn jetzt und er wolle für sie da sein, das sei doch ganz normal. Und so zählt er auf, was er an diesem Morgen schon alles gemacht hat. Früh aufgestanden sei er, sogleich in die Waschküche gegangen, dann habe er das Frühstück zubereitet, sich Sachen auf einen Zettel geschrieben für den Einkauf wie immer in der Migros Schmiede-Wiedikon, seit Jahrzehnten geht er nur dorthin. Schuhe geputzt, die Karpfen im Teich neben seinem Haus gefüttert, und nachher werde er das Mittagessen kochen, bügeln müsse er noch und im Keller die alten Schachteln durchwühlen, viele Leibchen und alte Schuhe suchen, das Ortsmuseum Wiedikon plant eine Ausstellung.

Obwohl es seiner Frau nicht gut geht, würden sie zusammen immer wieder lachen, «wir haben oft Spass», und einmal habe er zu ihr gesagt, er könne ja noch die Carprüfung machen und dann den FCZ durch die Gegend von Spiel zu Spiel fahren. «So mit em Chäppli uf em Grind», sagt er, und jetzt lacht er an diesem verschneiten Morgen im Leuen laut.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.