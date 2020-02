Beim FC Basel wird Unruhe zum Programm

Spieler, die dem eigenen Team die Qualität für den Meistertitel absprechen. Ein auf Eis gelegter Trainer. Ein Verwaltungsrat, der öffentlich über Team und Trainer abledert. Talente, die unbedingt nach Österreich wollen. Der FC Basel ist mal wieder mit dem linken Fuss ins neue Jahr gestartet. Und in Bern sitzt der Sportchef der Young Boys fasziniert vor dem Bildschirm und guckt einen Basler Lokalsender. Aber dazu später.

Es gab schon in der Winterpause FCB-Spieler, die erzählten, wie sie manchmal ob der fehlenden Klasse ihrer Nebenleute erschrecken. Oder dass sie Mitleid haben, weil einige Mitspieler ihrer Meinung nach gar nicht die Fähigkeiten besitzen, das abzuliefern, was das erfolgsverwöhnte Publikum in Basel erwartet. Knappe Diagnose: Die Qualität im Kader reicht niemals, um Meister zu werden.

Tatsächlich haben danach die ersten Spiele 2020 gezeigt, dass der FCB kaum breit genug aufgestellt ist, um in der Tabelle ganz nach oben zu kommen. Das allerdings ist ein von Bernhard Burgener einkalkuliertes Risiko. Für den FCB-Präsidenten macht es offenbar keinen grossen Unterschied, ob sein Team auf Rang eins oder zwei steht. Hauptsache, es fliessen ein paar Millionen aus der Europa League.

Es droht ein Erdbeben

Am letzten Sonntag aber verlor der FCB zu Hause gegen St. Gallen 1:2. Es war die dritte Basler Niederlage in der Liga hintereinander, was es zuvor letztmals in der Saison 2000/01 gegeben hatte. Nun droht in Basel doch ein mittleres Erdbeben, wenn die Mannschaft nicht bald zu siegen beginnt. Am besten unverzüglich gegen den FC Zürich.

Denn dass die Basler auch noch auf Platz drei oder gar vier abrutschen könnten, das war so nicht geplant. Also muss Trainer Marcel Koller weiterhin darauf warten, dass der Club mit ihm über den im Sommer auslaufenden Vertrag spricht.

Und weil der FCB nicht den Eindruck erweckt, dass er weiss, welche Art Trainer er will, kommt Christoph Spychers liebste Sendung auf Telebasel ins Spiel. Jeweils am Montagabend diskutieren dort drei Männer über den FCB. Einer kommt meist vom Verein selbst. Dem Vernehmen nach hält Präsident Burgener das für eine gute Idee, um die Club-eigenen Botschaften zu platzieren.

Die Realität hält sich nicht immer an diesen Plan. Immer wieder gibt die Runde ungewollte Einblicke ins Innenleben des Clubs. Daher auch das Interesse des YB-Sportchefs an der Sendung. Einmal etwa sass der inzwischen abgetretene Basler Sportchef Marco Streller im Studio und verweigerte Trainer Koller so lange die Rückendeckung, bis an eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr zu denken war.

Am Montag nach dem 0:2 gegen die Young Boys und vor dem Spiel gegen St. Gallen war nun die Reihe an Karli Odermatt. Der heute 77-Jährige hat unter Burgener einen erstaunlichen Aufstieg erlebt. Aus der Clublegende, die sich um Kundenbindung kümmert, wurde ein Verwaltungsrat, von dem kein Aussenstehender weiss, wie nahe er dem Ohr des Präsidenten wirklich ist.

Der Furor der Clublegende

Als Odermatt den Auftritt im Wankdorf beurteilen sollte, hielt er nicht zurück. Er kritisierte Spieler, er kritisierte den Trainer, er kritisierte den Spielstil. Die Frage, die sich seither stellt: Wie wichtig ist Odermatts Meinung?

Es kann geschehen, dass Burgener in einer Podiumsdiskussion plötzlich das Wort an den im Publikum sitzenden Odermatt übergibt, der dann das Club-Organigramm erklärt. Dann wieder wirkt es, als ob Odermatt alle wichtigen Entscheidungen nur aus weiter Ferne mitbekomme.

Odermatt selbst mag sich derzeit nicht äussern. Burgener auch nicht. Er habe keine Zeit, weil er geschäftlich im Ausland weile. CEO Roland Heri schliesslich erklärt, Odermatt habe aus Sicht eines Trainers argumentiert: «Er tat dies in seiner gewohnt leidenschaftlichen Art.» Vermutlich gilt: Karli Odermatt zuzuhören, ist, wie wenn man versucht, aus dem Flug der Vögel die Zukunft herauszulesen. Es ist zwar gut zu sehen, ob gerade ein Tiefdruckgebiet herrscht. Wie aber daraus der Todestag des Königs abgeleitet werden soll, ist weniger klar.

Deutlicher ist, was Odermatts Auftritt über die Führungsstruktur des FCB aussagt: Die bleibt seit Burgeners Antritt merkwürdig schwammig. Nie ist wirklich ersichtlich, wer im Club gerade welche Kompetenzen hat.

Das geflüchtete Talent

Ist Odermatt also einfach der Karli, den alle in der Stadt lieben, dem keiner etwas nachträgt – und der schlicht sagen kann, was er will, weil es niemand richtig ernst nimmt? Aber wie kann er in dieser Rolle zugleich Verwaltungsrat jener Holding sein, die die Aktienmehrheit hält?

Inzwischen stellt sich gar die Frage, ob der Ruf als Ausbildungsclub leiden könnte. Jahrelang ist es Basel gelungen, herausragende Talente aus dem Nachwuchs so lange zu halten und zu fördern, bis der Sprung in eine grössere Liga folgte.

Da stellt der Transfer eines Noah Okafor nach Salzburg eine Zäsur dar. Ein 19-jähriger Baselbieter, der alle Hebel in Bewegung setzt, weil er sich in Österreich besser aufgehoben fühlt als in seinem Heimclub? Irgendwie lösen sich in Basel immer mehr alte Gewissheiten auf. Und Unruhe wird zum Programm.

Da fasst eine Aussage von Taulant Xhaka schön zusammen, was beim FC Basel derzeit los ist. Als der Mittelfeldspieler nach dem 1:2 gegen St. Gallen gefragt wurde, was da eben passiert sei, sagte er ein Wort: «Viel.»