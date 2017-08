Bescheiden im ganzen Wahnsinn

Ambitionen sind legitim, mögen sie auch gross sein. Im Fussball ist es gar ­etwas verpönt, besonders unter Fans, wenn der Verein nicht viel grösser träumt, als er in Wahrheit ist. Von wichtigen Titeln und Trophäen soll er träumen, immerzu und notfalls wider alle Vernunft.

In Nizza aber, bei «Le Gym», wie sich Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d’Azur kurz nennt, sind sie beim Schwärmen so dürr und realistisch, dass man sich fragen könnte, warum sie an diesem Dienstagabend überhaupt auflaufen. Im schmucken Stadion an der Autobahn nach Italien wird das Rückspiel in der Barrage gegen Napoli gegeben. Wer durchkommt, steht in der Gruppenphase der Königsklasse, der Champions League. Die Chancen für Nice sind ­intakt, wenn auch nicht mehr feudal: 0:2 hat man in Neapel verloren.

Doch eigentlich hatte das kleine Nice, sensationeller Dritter der letztjährigen Ligue 1, gar nie damit gerechnet, dass der Sprung in die Topelite gelingen könnte. Als der Verband um ein provisorisches Budget für die neue Spielzeit bat, wie das in Frankreich üblich ist, ver­anschlagte «Le Gym» für das ganze Jahr 45 Millionen Euro, davon 8 Millionen Einnahmen aus internationalen Wett­bewerben – und zwar aus der Europa League. Die Champions League erschien ihnen wohl wie eine Schimäre.

Die Verrücktheiten von PSG

Vielleicht lag es auch an dieser vorauseilenden Bescheidenheit, dass der Trainer von Nice, Lucien Favre, für sich ­persönlich etwas grösser träumte. Favre hätte im Sommer gerne nach Dortmund gewechselt, zum ambitionsreicheren BVB, der sich um ihn bemühte. Offenbar war man sich auch schon einig gewesen. Doch dann meldete sich der Präsident von Nice mit einem Communiqué, das an Klarheit kaum zu überbieten war. «Der Club geht auf keine Verhandlungen ein», hiess es darin, «der Trainer steht bei uns bis 2019 unter Vertrag.» Geld spiele keine Rolle, nur der Sport. «Dieser Entscheid ist endgültig und unzweideutig. Dortmunds Vorstand hat das verstanden und akzeptiert, ­Lucien Favre natürlich auch.»

Und so blieb er also. Seine Enttäuschung, trüge er denn welche in sich, zeigt Favre nicht. Er redet schon wieder wie ein reissender Fluss. Kurz nach Spiel­ende analysiert er im Detail und ohne Schönfärberei, was gut lief und, vor ­allem, was nicht so gut lief. Er ist ein Tüftler, ein taktischer Grübler, ein Perfektionist. Die Zeitung «Libération» nennt ihn liebevoll «Professeur Tournesol» – so heisst der gescheite und etwas schusselige Professor Bienlein in der französischen Originalausgabe von «Tim und Struppi». Drei Spieltage sind nun um in der Ligue 1, zwei Mal verlor Nice schon, am Wochenende gewann es ­wenigstens gegen Guingamp. Der Glanz des Vorjahres ist etwas oxydiert.

Der Tüftler und taktische Grübler Favre wird auch liebevoll «Professor Bienlein» genannt.

Über den Sommer ist vieles anders geworden im französischen Clubfussball, eine ganze Spur verrückter. Das Engagement von Neymar Junior bei Paris Saint-Germain, dieser Jahrhunderttransfer von Barça für 222 Millionen Euro, hat das prekäre Gefüge der Ligue 1 vollends zerrüttet. Zur Illustration: Den 45 Millionen Euro Jahresetat von «Le Gym», dem Vorjahresdritten, stehen 560 Millionen von PSG gegenüber, dem Vorjahres­zweiten. Allein das Salär Neymars, zuzüglich Steuern, würde das Budget von Nice übersteigen. Und nun will Katar, dem PSG gehört, ja auch noch Kylian Mbappé nach Paris holen, den erst 18-jährigen, aber schon heillos über­teuerten Linksaussen von Monaco – für 180 Millionen Euro. Eine solche Operation, würde sie gebilligt, gäbe den Geist des Financial Fairplays definitiv zum Spott frei. Und Frankreich Vereins­fussball, der bisher nie sonderlich auf­gefallen war im internationalen Konzert, weder sportlich noch sportpolitisch, schlüpfte da unversehens in die Rolle einer unseligen Avantgarde.

Rekordtransfer – für 10 Millionen

«Le Gym» übrigens hat in diesem Sommer ebenfalls die teuerste Verpflichtung in seiner Clubgeschichte getätigt: Allan Saint-Maximin, Stürmer, vormals Monaco, 20 Jahre alt. Der Transfer kostete 10 Millionen Euro, eine Zahl wie aus einer anderen Zeit. Favre musste dafür einige Stützen ziehen lassen. Nun droht auch noch der Weggang der personifizierten Schaltzentrale seines Spiels: ­Jean-Michaël Seri, der Mittelfeldspieler von der Elfenbeinküste, vor zwei Jahren für 700'000 Euro aus Portugal geholt, wird vom FC Barcelona umgarnt. In einem Zusatzparagrafen von Seris Vertrag gab es bis vor Kurzem eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro. Doch die ist Mitte Juli abgelaufen. Nun dürfte der Verein versucht sein, eher noch etwas mehr rauszuholen, in Barcelona liegt schliesslich ein Haufen Geld aus Neymars Transfer.

Ein bisschen hat man schon vorgebeugt für den Fall, dass Seri tatsächlich geht, und den holländischen Veteranen Wesley Sneijder verpflichtet. Der kam zum Nulltarif von Galatasaray Istanbul. Snejider ist jetzt 33. Das Spiel, die Vista, die Passgenauigkeit – das alles stecke in Fülle in ihm drin, sagt Favre. Nur die Kondition ist noch nicht so optimal. Gegen Guingamp spielte Sneijder dennoch 85 Minuten, viel länger als geplant. «Mal sehen, wie er das wegsteckt», sagte danach sein Trainer, und es hörte sich nicht so an, als sei er von einem Gelingen überzeugt.

Der lustlose, lustige Superstar

Während zwanzig Minuten stand der Holländer zusammen mit einem alten Bekannten aus ruhmreicheren Zeiten auf dem Platz, mit Mario Balotelli nämlich, dem unsteten, zuweilen lustlosen, aber immer irgendwie lustigen Superstar von Nice. Die beiden hatten einst mit Inter Mailand die Champions League gewonnen. Ist lange her, 2010. Gegen Napoli sind sie nun beide in der Start­formation, weil andere verletzt oder gesperrt sind. Mehr aus Not also denn aus Überzeugung.

Aber was solls, budgetiert ist der ­Posten ohnehin nicht. Europa League reicht. Man träumt eben lieber klein.

(Tages-Anzeiger)