Bickel gibt bei Rapid auf

Das Communiqué ist ausführlich und lässt die persönliche Seite nicht aus. Der Inhalt heisst: Fredy Bickel wird seinen Vertrag als Geschäftsführer Sport im Sommer beenden. Er spüre, dass eine wie ursprünglich angestrebte längerfristige Verlängerung der Zusammenarbeit «wohl nicht mehr die beste Lösung für alle Beteiligten» sei, sagt Bickel.

Der 53-jährige Zürcher hatte Ende 2016 voller Hoffnung nach Wien gewechselt - nur wenige Wochen nach dem unschönen Ende seiner dreieinhalb Jahre bei den Young Boys. Rapid ist als Rekordmeister eine grosse Adresse im österreichischen Fussball, und Bickel sollte ihn zurück an die Spitze führen.

Keine Konstanz

Sein erstes halbes Jahr war schwierig, weil Rapid zeitweise in Abstiegsgefahr geriet. Die folgende Meisterschaft endete mit dem 3. Platz und der Qualifikation für die Europa League. Die aktuelle Saison ist voll gemischter Gefühle. In der Meisterschaft wurde die Teilnahme an der Meisterrunde verpasste, das war eine Enttäuschung. Erfolge sind dafür das Erreichen der Sechzehntelfinals in der Europa League (in denen es gegen Inter Mailand ein 0:1 und 0:4 gab) und des österreichischen Cupfinals am 1. Mai gegen RB Salzburg.

«Vor allem die letzten Monate gingen auch an meine Substanz», sagt Bickel, «wiewohl ich ein selbstkritischer Mensch bin, bekam ich das Gefühl, für jeden Misserfolg alleinverantwortlich zu sein.» Was er damit meint: Sportlich fehlte die Konstanz während seiner Amtszeit. Didi Kühbauer ist bereits sein dritter Trainer, nachdem er sich von Damir Canadi und Goran Djuricin, dem Vater von GC-Stürmer Marco, getrennt hat.

Was als Nächstes?

«Er ist ein absoluter Fachmann mit höchster sozialer Kompetenz», schreibt Rapid-Präsident Michael Krammer über Bickel im Communiqué. Die Frage ist nun für Bickel: Was als Nächstes? Die Grasshoppers brauchen dringend einen neuen Sportchef. Und der Schweizer Verband (SFV) sucht für die Nationalmannschaft einen Supermanager.

Für dieses Amt gilt Bickel, neben Peter Knäbel (Schalke) und Alain Sutter (St. Gallen), als einer der Favoriten. Er hat deshalb schon diverse Gespräche geführt. Das Problem dabei ist nur, wie das Pflichtenheft des neuen Managers genau aussieht. Die drei Abteilungen des Verbandes, Swiss Football League, 1. Liga und Amateure, sind sich darüber gar nicht einig. Die Liga möchte dem neuen Manager weitreichende Kompetenzen für sämtlichen Auswahlteams geben, die anderen Kammern sind dagegen. Klarheit in die Sache könnte es Ende Monat geben, wenn der zuständige Verbandsrat tagt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)