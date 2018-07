Cristiano Ronaldo wechselt zu Juventus

Er liess seinen Worten Taten folgen. Nach dem dritten Champions-League-Triumph in Serie, sagte Cristiano Ronaldo noch auf dem Spielfeld: «Es war eine schöne Zeit bei Real Madrid.» Damit war für viele klar: Der Portugiese bleibt wohl nicht in Spaniens Hauptstadt. Und jetzt ist es fix. Er wechselt zu Juventus Turin.

Hier liess Ronaldo bereits seinen Abschied durchsickern. Video: Tamedia/ZDF

Gemäss italienischen und spanischen Medien beträgt die Ablösesumme für den 33-Jährigen 105 Millionen Euro. Der italienische Rekordmeister soll Ronaldo zudem jährlich ein Gehalt von 30 Millionen Euro überweisen. Noch in den vergangenen beiden CL-Saisons war es der Starstürmer, der Juves Träume auf die Trophäe begrub. Im Final 2017 schoss er zwei Tore, im Viertelfinal vergangenen April erzielte er total drei Treffer – einen davon spektakulär per Fallrückzieher.

Ronaldos Traumtor gegen Juventus Turin. Video: Tamedia/SRF

Offenbar war genau dieses Tor ein Mitgrund, weshalb es Ronaldo nun nach Turin verschlägt. Denn unmittelbar nach dem Treffer klatschten viele Juve-Fans Beifall – eine Geste, die der fünffache Weltfussballer nicht vergessen hat.

Im Sommer 2009 wechselte Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Real Madrid. Mit einer Ablöse von 94 Millionen Euro war er damals der teuerste Spieler in der Geschichte. In 438 Spielen für die Königlichen erzielte er 450 Tore und bereitete 131 weitere vor. Es ist diese schier unmenschliche Treffsicherheit, von der sich Juventus verspricht, endlich wieder die Champions League zu gewinnen. Der letzte Gewinn der Königsklasse datiert vom Jahr 1996 (5:3 nach Penaltyschiessen gegen Ajax Amsterdam). Zuletzt gewann die Juve sieben Mal in Serie die italienische Meisterschaft.

