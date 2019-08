Cupspiel gegen den FCZ verärgert Basler Verein

86’000 Franken für die Einsatzbereitschaft der Polizei, 12’000 für die Sicherheitskosten im Gästesektor, 5000 für die Stadionmiete und 7000 für bauliche Massnahmen: Die Kosten, die Peter Faé dem Basler Portal primenews.ch vorlegt, sind beträchtlich. Und sie fallen an wegen einem einzigen Spiel, das die Basler Black Stars austragen. Es geht um den Cupmatch gegen den FC Zürich vom 17. August, gespielt werden soll im Stadion Schützenmatte, es handelt sich um ein Hochrisikospiel.

«Die Gesamtkosten für das Spiel belaufen sich auf 110’000 Franken, wir können diese Summe unmöglich stemmen», sagt Black-Stars-Sportchef Faé zu primenews.ch, «das wäre unser Ende.» Hilfe könnte nun vom kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartement kommen. Wie das JSD auf Anfrage des Onlineportals mitteilt, habe man beim Basler Regierungsrat beantragt, einen Kostenerlass zu bewilligen. JSD-Sprecher Toprak Yerguz sagt gegenüber primenews.ch, er gehe davon aus, dass der Regierungsrat dem Antrag folge.

Ein Stand für 1200 Fans

Damit wäre zumindest ein Problem gelöst. Doch das Spiel stellt Faé und den Club nicht nur vor finanzielle Herausforderungen, auch logistisch ist es nicht einfach, die Auflagen zu erfüllen. Die Forderungen des JSD seien völlig übertrieben, sagt Faé, beispielsweise bei den Verpflegungsständen. Das Aufstellen von diesen sei im Stadion kaum möglich, da an vielen Orten Fluchtwege versperrt würden. Für die Gästefans des FC Zürich stehe zudem nur ein Stand zur Verfügung, zu wenig, findet Faé. Er sagt: «Um die rund 1200 erwarteten Fans zu bewirten, brauche es mindestens drei bis vier Stände.»

Ein weiteres Problem sind gemäss Faé die sanitären Anlangen. Auch hier geht es um Fluchtwege, zumindest bei mobilen Toiletten. Zudem wolle der Abwart des Stadions die Stadion-Toiletten nicht zur Verfügung stellen, weil er Sachbeschädigungen befürchte. Am einzigen Ort, wo das Aufstellen von ToiToi-Kabinen grundsätzlich möglich wäre, sei der Boden schräg, was den Bau eines Podests erzwinge. Und der Leichtathletikverein Old Boys gibt die frisch sanierte Tartanbahn rund um den Rasen nicht frei.

Auf Anfrage von primenews.ch informiert der Schweizer Fussballverband SFV, dass der Basler Regionalclub der bisher einzige Verein sei, der sich beschwert habe. Ausserdem seien Sicherheitsauflagen je nach Kanton unterschiedlich geregelt. (red)