Das Eigentor des Jahres kommt aus Italien

Eine Niederlage gegen Palermo in der Serie B ist für die meisten Mannschaften kein ungewöhnliches Ereignis. Der Absteiger aus Sizilien führt die Tabelle in der zweithöchsten Liga Italiens souverän an.

Das 0:3 von Ascoli am Donnerstagabend hat aber einen besonderen Charakter. Im Zentrum der Niederlage steht dabei der Goalie, der den Untergang bereits in der 26. Minute mit einem fatalen Fehler einleitet.

Filippo Perucchini heisst der Mann, der bei Ascoli zwischen den Pfosten steht und mit einem Trick einen heranstürmenden Gegenspieler aus dem Tritt bringen will. Der 27-jährige Torhüter verliert bei seiner Drehung die Kontrolle und spediert den Ball ins eigene Netz.

(sr)