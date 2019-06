Hier ist das Wetter seit wohl 10 Jahren unverändert, die Fee, steht geschrieben, ist in Pension gegangen. Gesucht wird eine neue, Zeitaufwand pro Woche 5 bis 10 Minuten. Doch gefunden wurde offenbar weder eine neue Fee noch ein neuer Frosch, es ist wie beim letzten Mal, als alles noch in Betrieb war: «Veränderlich», 30 Grad, 764 der Barometer.

Die Wetterstation in Küsnacht am Zürichsee ist weiterhin beim Bahnhof zu finden, auf der linken Seite eines Glaskastens. Es sind darin Sachen aufgehängt, die aktueller sind, die Daten der ausserordentlichen Schiesspflicht 2019 oder die militärischen Aufgebote etwa, bei Verdacht soll man die Tel.-Nummer 117 wählen, gemeinsam gegen Einbrecher.

Einst, es ist lange her, es war die Zeit, als die «NZZ» noch dreimal am Tag erschien und wir «Help» von den Beatles oder dann «I Can’t Get No Satisfaction» von den Stones hörten und das Schweizer Schwarzweissfernsehen mit den Sendungen erst um 19 Uhr begann, lief ich oft zu diesem Kasten. Am Sonntagabend – aber manchmal fand ich nicht, was ich lesen wollte, so musste ich Montagmorgen in der Früh nochmals hin, vor der ersten Schulstunde.

Im kleinen Kasten nebenan waren sie ausgehängt, die Resultate vom Wochenende des FC Küsnacht, meines Vereins. Wie die 1. Mannschaft gespielt hat, wusste ich meistens, denn ich sah sie ja spielen auf dem alten Heslibach, ich stand hinter dem Tor, aber ich wollte alles wissen, die Resultate der 2., 3. und 4. Mannschaft, der Junioren oder Senioren. Und da standen manchmal fast ehrfürchtige Namen als Gegner – Grasshoppers, die grossen Grasshoppers, das waren noch Zeiten. Manchmal hatte der FC Küsnacht gar gewonnen, und es war ein stolzes Gefühl, als hätte man selber mitgespielt ...

Es war die einzige Möglichkeit, sich zu informieren, von Hand waren die Resultate auf ein Blatt geschrieben, der Kasten beim Bahnhof in Küsnacht, mit dem grossen Kastanienbaum und dem Brunnen davor, war das Internet von damals.

Und kürzlich las ich eine Mitteilung des Deutschen Fussball-Bundes. Er bietet auf Fussball.de eine neue Plattform an, auf der Vor- und Nachberichte zu allen Spielen zu lesen sind, hinab bis zur tiefsten Kreisliga irgendwo auf dem Lande. Ein Klick, und ich weiss, wie der FC Sophienthal aus Bayreuth gespielt hat, vor Jahren die schlechteste Mannschaft Deutschlands, 28 Spiele, null Punkte, 29:339 Tore.

Der Kasten in Küsnacht müsste heute einen schwarzen Trauerrahmen tragen: Der FCK ist eben in die 4. Liga abgestiegen.

(Tages-Anzeiger)