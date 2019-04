«Das Motto ist Vollgas!»

«So», sagt Stephan Rietiker, als der Pressetermin zu Ende ist, «so, jetzt gehen wir auf den Campus und räumen den Laden auf.» Es ist eng im kleinen Sitzungsraum im Zürcher Hauptbahnhof, als der Präsident das Herzstück seiner bisherigen Aufräumarbeiten präsentiert: Das ist Uli Forte, der neue Trainer.

Vor zwei Wochen ist Rietiker selbst erst als neuer Präsident vorgestellt worden. Kaum im Amt, begann er, die Situation um Tomislav Stipic zu durchleuchten. Der Trainer versprach Punkte, sieben aus den ersten fünf Spielen. Am Samstag nach dem 1:1 gegen den FCZ waren es nur drei.

«Das ist rational nicht genügend für ein Verbleiben in der Super League», sagt Rietiker. Für ihn war auch schnell klar: Mit Stipic würde er auch nicht die Aufgabe einer Saison in der Challenge League angehen wollen.

«Wir mussten ihn nicht überreden.»Rietiker über Forte

Die Headhunter von Schult­hess Zimmermann und Jauch sondierten für ihn den Trainermarkt. Sie haben ihren Sitz zufällig im gleichen Haus wie Hans Klaus, der Rietiker als Kommunikationsberater zur Seite steht. Die Wahl war am Ende eindeutig. Am Sonntag bekam Forte die Bestätigung, dass er der neue Hoffnungsträger sein soll. «Wir mussten ihn nicht überreden», sagt Rietiker, «er war begeistert.»

Am Montag telefonierte der Präsident mit Stipic, der war bei seiner Familie in Ingolstadt. Rietiker berichtet von einem Mann, der die Entlassung nach 33 Tagen «mit sehr viel Stil und Klasse» aufnahm.

Rietiker kennt die Vergangenheit von Forte, die Schmähungen aus der Fankurve, als er 2013 über Nacht zu YB wechselte. «Bastard» wurde er genannt, «charakterloser Lump» oder «Ufo», «unehrliches Fluchtobjekt».

Diesmal ist es die Begrüssung, die nicht schön ausfällt, zumindest von ein paar Stillosen. Er sei GC nicht würdig, schrieben sie auf ein Transparent, das sie auf dem Campus anbrachten. «Verpiss dich», meldeten sie ihm vor seinem Haus.

Rietiker sagt: «Wir werden mit den Fans das Gespräch suchen. Wir werden sie mit Empathie und Leistungen überzeugen, dass Uli Forte die richtige Wahl ist.» Und an ihre Adresse sagt er: «Wir wollen nichts unversucht lassen, um den Ligaerhalt zu schaffen. Das Motto ist Vollgas!» Und sonst? Soll Forte notfalls für einen Neuaufbau in der Challenge League stehen.

Am Dienstag spricht auch Forte – und reden einstige Weg­gefährten über den GC-Coach.

Uli Forte: «Den Knopf im Kopf lösen»

«Es gibt drei Gründe, warum ich zu GC zurückkehre. Erstens: Ich bin einer, der das Risiko nicht scheut. Zweitens: Ich habe über ein Jahr nicht mehr gearbeitet. Ich will wieder arbeiten, ich habe genug Ausflüge gemacht. Auch meine Frau hat mich genug gesehen. Drittens: Ich schulde dem Club und den Fans etwas, ich will wieder etwas gutmachen.

Mein Abgang damals (2013 zu YB) war von der Art und Weise her nicht so glücklich. Heute würde ich es anders machen. Ich erwarte nun nicht, dass alle klatschen, wenn ich komme. Ich will mit Einsatz und Leidenschaft überzeugen. Bei mir findet jeder Fan eine offene Tür. Aber ich sage auch: Der Verein ist nicht in einer Lage, um sich mit Nebenschauplätzen herumzuschlagen. Wir müssen uns alle auf den Sport konzentrieren. Und da ist maximal die Barrage erreichbar. Dafür müssen wir alles machen.

Die Spieler sind genug geprügelt worden, nicht zuletzt von den Medien. Ich sage, die Qualität in der Mannschaft ist zweifellos vorhanden. Ich denke an Ravet, der aus der Bundesliga kommt, an Djuricin, der bei Salzburg war, an Ajeti, der im Nationalteam von Albanien ist. (Ajeti gehört zu den Spielern, die Stipic ausmusterte, die Forte aber reaktiviert.) Aber durch ihr Gehemmtsein ist es nicht möglich, die vorhandene Qualität zu zeigen. Darum muss ich zuerst auf psychologischer Ebene arbeiten. Ich muss sofort den Knopf im Kopf lösen.

Ich weiss, jetzt kommen die Journalisten wieder und sagen: Der Motivator, er kann nichts anderes... Aber Fakt ist: GC erspielt sich zu wenig Torchancen, kommt zu wenig in den Abschluss. Da gilt es, den Hebel anzusetzen, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Ich will nicht die Stabilität wegnehmen, die Stipic hineingebracht hat.»

Marcel Cornioley: «Eine Chance für Uli Forte»

«Als früherer Präsident des FC Red Star kenne ich Uli aus unserer gemeinsamen Zeit sehr gut. Schon als 20-jähriger Spieler gefiel er mir mit seiner Unerschrockenheit, und als er mit 28 Spieler-Trainer wurde, führte er uns zurück in die 1. Liga. Er war fordernd, ehrgeizig, hart im Training und doch immer fair im Umgang mit den Menschen.

GC hat sich nun unter Tomislav Stipic zwar stabiler präsentiert, mit mehr Leidenschaft als vorher, und immerhin drei Unentschieden erreicht – mit einem qualitativ bescheidenen Team. Trotzdem hätte ich an der Stelle der Clubleitung Anfang März Uli als Trainer geholt. Weil er GC kennt, das Umfeld, die Gegner.

Bei GC wurden in den vergangenen Jahren so viele falsche Entscheidungen getroffen, dass man sich über diese Situation nicht zu wundern braucht. Auch wenn mich als ehemaliger GC-Spieler die Entwicklung unheimlich schmerzt. Nun kann man sich fragen: Warum lässt sich Forte darauf ein? Es handelt sich trotz allem noch um GC, und Uli war über ein Jahr arbeitslos. Ausserdem glaube ich, dass bei GC ein Umdenken stattfindet, dass Strukturen angepasst und fähige Leute an der Spitze eingesetzt werden. Das gibt mir Hoffnung, dass sich der Verein in zwei, drei Jahren in einem anderen Zustand präsentiert. Und das sehe ich als Chance für Uli.»

Marc Zellweger: «Ein versierter Redner»

«Als Spieler erlebte ich Forte beim FC St. Gallen während zwei Jahren: In der Aufstiegssaison 2008/09, danach ein Jahr in der Super League. Er schafft es, Leben in eine Mannschaft zu bringen, Emotionen, Feuer. Er ist ein versierter Redner, überzeugt von sich und dominant im Auftreten. Das führt aber zwischendurch zu Meinungsverschiedenheiten.

Forte ist eine gute Lösung für ein Team, das in Schwierigkeiten geraten ist, ich traue ihm auch zu, dass er kurzfristig positive Resultate erzielt. Aber ich frage mich: Kann er den zweiten Schritt machen? Bei GC für einen dauerhaften Aufschwung sorgen? Wie lang hält die Wirkung seiner Worte an? Ich halte es zwar für möglich, dass er GC in die Barrage rettet. Aber in dieser Saison hat die Mannschaft so viele Enttäuschungen abgeliefert, dass sie für mich den Ligaerhalt nicht verdient.»

Stéphane Grichting: «Die ideale Lösung»

«Uli Forte überzeugte mich 2012, von Auxerre zu GC zu wechseln, und ich muss sagen: Es war ein guter Entscheid. Im Verein gab es zwar schon in der Zeit viele Wechsel, aber immerhin hatten wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft, eine gute Mischung aus Routiniers und jungen Talenten. Und wir brachten es fertig, uns auf das Sportliche zu konzentrieren. Das war auch ein Verdienst von Forte. Er war sehr fleissig und schaffte es, uns stark zu machen.

Dass er uns nach einem Jahr verlassen hat, war zwar schade, aber ich nahm ihm das nie übel. Man sollte nicht naiv sein: Ein Angebot, wie er es von YB bekam, konnte er nicht ablehnen. Er hatte die besseren sportlichen, aber auch finanziellen Perspektiven.

Nun ist er wieder bei GC, und wenn er den schnellen Erfolg hat, wird es keine negativen Kommentare mehr geben. Die Frage ist nur: Reicht die Zeit, der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen zu vermitteln? Ich bin überzeugt, dass der FC Zürich nicht abgestiegen wäre, wenn Forte nicht erst drei Runden vor Schluss, sondern zwei, drei Wochen früher verpflichtet worden wäre. Und ich bin sicher, dass er nun für dieses GC die ideale Lösung ist – aber die Chancen stünden besser, wenn er Anfang März geholt worden wäre. Ihm muss niemand erklären, was in diesem Club abläuft und worauf er sich einlässt.»

Fredy Bickel: «Verständlich, aber gewagt»

«Ich habe mir auch Gedanken gemacht: Welchen Trainer würde ich zu GC holen, wenn ich der Sportchef wäre? Meine Antwort ist: Um schnell etwas zu bewegen, wären Bernard Challandes und Uli Forte die Besten. Als der FCZ vor drei Jahren in vergleichbarer Lage war und mich Präsident Canepa fragte, ob er Uli holen solle, sagte ich: ‹Mach das.›? Die Wahl von Uli bei GC ist verständlich, aber auch gewagt. Er kann sofort etwas bewirken, die Menschen schnell hinter sich bringen. Er kann die Spieler dazu bewegen, das aus sich herauszuholen, was in ihnen steckt. Als ich ihn 2013, als Sportchef von YB, verpflichtete, bestand auch ein Mangel an Alternativen, das muss ich heute sagen. Aber ich wusste auch: Er bringt Leben in eine zwar gute, aber auch brave Mannschaft. Mit ihm trat sie sofort anders auf.

Aber er hatte auch ein Problem: Er war immer gleich. Irgendwann kannte die Mannschaft seinen Tonfall. Sie wusste, was er wann sagt. Er nützte sich ab. Darum mussten wir uns im August 2015 von ihm trennen.

Was ich nun für ihn hoffe: dass er sich Gedanken über sich gemacht hat. Und wenn er sagt, er habe das letzte Jahr genutzt, sich selbst zu reflektieren, ist das gut. Und was er machen muss: dass er mit den Fans so offen umgeht, wie er das verspricht. Das ist der einzige Weg, denn GC kann sich in seiner jetzigen Situation keine Hindernisse leisten. GC braucht die Gewissheit, dass alle hinter der Mannschaft stehen.»

