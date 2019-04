Das Spiel um die letzte Hoffnung

Es könnte alles ganz anders aussehen. Wenn Xamax in den letzten zwei Wochen in Luzern und gegen YB nicht irgendwie 1:0 ­gewonnen, sondern nur schon remis gespielt hätte und wenn GC gegen Thun nicht bloss 1:1 gespielt hätte – dann wären es für GC nur drei Punkte Rückstand auf Xamax.

Aber die Grasshoppers liegen neun Punkte hinter dem Barrageplatz und haben nur noch sechs Spiele, um die aufzuholen. Heute treten sie in Neuenburg bei Xamax an. Ihr Trainer Uli Forte sagt in der Sprache des Sportlers: «Am besten fahren wir jetzt den Dreier ein.»

Wie sich der Gewinn von drei Punkten anfühlt, haben sie bei den Grasshoppers schon fast verlernt. Seit dem 25. November und 15 Runden warten sie auf einen Sieg. Am Tag, als das Zürcher Stimmvolk Ja zum neuen Stadion sagte, setzten sie sich gegen den FC St. Gallen durch, danach lagen sie fünf Punkte vor Xamax und vier hinter dem Vierten – hinter dem FCZ. Wer es vergessen hat: Der Trainer hiess Thorsten Fink und redete zu der Zeit vom Erreichen der Europa League.

Sechs Punkte hat GC seither geholt und acht Tore erzielt, in Zahlen: 8! Forte hat diese Woche genutzt, um im Training an Lösungen im Abschluss zu arbeiten. Die sind auch dringend nötig, weil Xamax unter Stéphane Henchoz in der Abwehr zu einem «Riesenbollwerk» (Forte) geworden ist.

Es kann für GC nur einen Sieg geben. Und sonst, gerade im Fall einer Niederlage, ist es vorbei mit der Hoffnung. «Das kann man fast so sagen», sagt Forte.

Die Trainer: Forte gegen Henchoz

Uli Forte war 14 Monate ohne Arbeit, nachdem ihn der FCZ entlassen hatte. Bis heute versteht er diesen Entscheid nicht. Er streitet mit dem Club noch immer vor Gericht um Geld. In der langen freien Zeit bildete er sich in Leipzig und Malaga weiter. Er brachte die Kinder zur Schule, drehte seine Joggingrunden, hielt sich via Internet auf dem Laufenden und holte die Kinder wieder von der Schule ab. So sahen seine Tage aus, bis sich GC Anfang April meldete.

Als er vor zwei Wochen vor seinem ersten Einsatz als Trainer bei GC stand, war er beschwingt. Da war er der Forte, der an den Erfolg seiner extrem heiklen Mission glaubte.

An diesem Freitag ist das schlechte Wetter zurück, es ist der Tag vor dem Spiel bei Xamax. Forte ist nicht mehr überschäumend, im Gegenteil. Zu viele Rückschläge hat er schon erlebt, seit er zurück am alten Arbeitsplatz ist. Das hat viel mit der Arbeit von Stéphane Henchoz zu tun.

Am 2. Februar ist Henchoz bei Xamax noch Assistenztrainer, als es zum Start ins neue Jahr bei YB 0:2 verliert. Drei Tage später fragt ihn Präsident Christian Binggeli, ob er bereit wäre, Michel Decastel als Chef abzulösen. Henchoz kommt vom Training, eine halbe Stunde später sagt er: «Ja.»

19 Punkte hat er mit seinem Team in 11 Runden gesammelt. Das ist bemerkenswert.

Bis zu seiner Beförderung hat er als Trainer noch keine Spuren hinterlassen. Ein Gastspiel bei Bulle in der 1. Liga 2009/10 – mehr ist da nicht. Der Club kann seine Ansprüche nicht erfüllen. Aber bei Xamax hat es der 44-Jährige fertiggebracht, eine verunsicherte Mannschaft zu stabilisieren und ihr das zu vermitteln, was ihn als Spieler ausgezeichnet hatte: Widerstandsfähigkeit. Dazu passt, was er an der Seitenlinie trägt: keinen Anzug, sondern Trainingskleidung.

19 Punkte hat er mit seinem Team in 11 Runden gesammelt. Das ist bemerkenswert, und die Bilanz wirkt noch eindrücklicher, wenn ein präsidialer Beschluss berücksichtigt wird. Christian Binggeli hielt es für angebracht, im März zu erklären, ab Sommer auf die Dienste von Henchoz zu verzichten und dafür auf Joël Magnin, den U-21-Coach von YB, zu setzen. Der Entscheid kam aus heiterem Himmel.

Henchoz’ Arbeit ist seither nicht unkomplizierter geworden. «Ich muss die richtigen Worte finden, sonst könnten die Spieler denken: Erzähl und mach, was du willst, du bist sowieso nicht mehr lange da», sagt er, «aber glücklicherweise ziehen sie alle mit.» Am Ostermontag, nach dem Sieg gegen die Young Boys, wollte Binggeli gratulieren. Aber er kriegte die kalte Schulter gezeigt. Dieses eine Bild genügt, um zu zeigen, was Henchoz für ihn empfindet.

Bei GC gibt es einen, der über alle anderen hinausragt. Das ist Heinz Lindner, der Torhüter aus Österreich. Natürlich kann man sagen, er hat es gut, er hat viel zu tun und wird so warmgeschossen. Aber vor allem ist er auch der Spieler, der nicht nur vorgibt, sich um das Wohl des Clubs zu kümmern, sondern das auch mit Herzblut tut.

Es gibt auch andere Spieler, die eine Schlüsselrolle übernehmen müssten, aber es nicht tun. Allen voran gilt das für Caiuby und Yoric Ravet, die – als teure Hoffnungsträger im Winter geholt – bisher versagt haben. Ravet ist ein einziges Tor gelungen, Caiuby gar keines.

Der Toreschiessende Hoffnungsträger

Xamax dagegen hat Raphaël Nuzzolo. Er ist an 27 von 38 Toren beteiligt – 13 schoss er selbst, 14 bereitete er vor. Er sagt: «Wir sind nicht mehr von anderen abhängig, ob wir mindestens die Barrage erreichen. Das ist unser Glück.» Und: «Wenn wir oben bleiben, ist das fast der grösste Erfolg in meiner Karriere. Es gab so viele Rückschläge, und im Winter sagten doch alle: Xamax wird sicher absteigen. Aber nein, wir haben bis jetzt eine Rückrunde gespielt, auf die wir stolz sein dürfen.» Im Juli wird Nuzzolo zwar schon 36, aber seinen Vertrag würde er bei Xamax gerne verlängern.

Er ist der Hoffnungsträger in der Offensive, in der Defensive übernimmt Igor Djuric die Rolle des Dirigenten. Der 30-Jährige erlitt im vergangenen Juli einen Kreuzbandriss im Training, gab am 9. März dieses Jahres das Comeback und fällt mit seiner Unerschrockenheit auf. «Es ist für jeden Gegner schwierig geworden, uns zu überwinden», sagt der Tessiner. Ein Beleg dafür: In den letzten vier Partien liess ­Xamax nur ein Gegentor zu.

Djuric fühlt sich nach seiner langen Verletzung «wie ein neuer Spieler», und spürbar ist sein Ehrgeiz, am Samstag GC noch weiter abzuhängen: «Im Dezember sagten alle: Xamax kehrt sicher wieder in die Challenge League zurück. Es ist für uns ein Ansporn, zu zeigen, dass wir gut genug sind, um in der Super League zu bleiben.»

Die Folgen

Wenn Xamax verliert, sind die sechs Punkte immer noch ein komfortabler Vorsprung. Aber Henchoz denkt nicht daran, dass das Polster heute dünner wird. «Es ist die nächste Gelegenheit, unserem Ziel näherzukommen», sagt er. Nach dem 1:0 gegen YB macht er im Umfeld bereits Ansätze einer Euphorie aus – er hält sie nicht für angebracht. «Es gibt Leute, die denken: Wer YB ­bezwingt, für den kann GC kein Problem sein. Ich sehe das gar nicht so. GC kann uns sehr gefährlich werden, weil es weiss, wie seine Lage nach einer Niederlage bei uns aussähe.»

Nuzzolo schaute sich den letzten Match von GC gegen Thun in voller Länge an und kam nach dem 1:1 zum Schluss: «GC hätte den Sieg sicher verdient gehabt.» Nun erwartet er einen Gegner, dessen Trainer er aus gemeinsamen Zeiten bei YB kennt. Und über den er berichtet: «Uli Forte kann die Spieler pushen. Er wird während der ganzen Woche klargemacht haben, worum es gegen uns geht.»

In Zürich sagt ebendieser ­Forte: «Das Einzige, was jetzt ­jedem Einzelnen hilft, sind gute Leistungen und Siege.» Er spricht die Ungewissheit an, die über dem Verein liegt: Wie geht es weiter? Gleich zwölf Spieler haben einen auslaufenden Vertrag, die Gefahr ist gross, dass sie sich lieber mit dem Morgen beschäftigen statt mit der Gegenwart, mit der eigenen Zukunft statt jener von GC.

Der Trainer ist davon ausgenommen, seinen Vertrag bis 2021 hat er unter der Voraussetzung unterschrieben, dass er in der Challenge League den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt. Dafür arbeitet Präsident Stephan Rietiker im Hintergrund, er will auch im Fall eines Abstiegs mit einem Budget von 18 bis 19 Millionen Franken arbeiten können.

GC und Xamax – zwei Traditionsclubs kämpfen um den Abstieg.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)