Das steht im Chat zwischen Neymar und der Frau

Eine Frau aus Brasilien hat Vergewaltigungsvorwürfe gegen Fussballstar Neymar erhoben. Der brasilianische Nationalspieler und PSG-Stürmer reagierte prompt darauf. Der 27-Jährige postete auf Instagram ein rund siebenminütiges Video. «Ich bin in eine Falle getappt», sagt Neymar darin. Auf seine Rede folgt der Chatverlauf mit der Frau, inklusive anzüglichen Bildern.

Das steht in den Chat-Einträgen geschrieben – aus dem Portugiesischen ins Deutsche übersetzt und chronologisch wiedergegeben:

11. März

Neymar: Das ist Fake (Anmerkung: Das schreibt Neymar offenbar als Antwort zu Fotos, die die Frau ihm geschickt hat)

Frau: (schickt 2 neue Bilder)

Neymar: Jetzt glaub ich dir, hahahaha

Frau: (Emoji mit Herz) Du Schlitzohr. Und bist du nicht vielleicht fake?

Neymar: Ich bin ein RIESENfake.

Frau: Echt, denn ich habe dich bis jetzt nur in meinen Träumen gefunden.

Aber die waren gut, hahahha.

Neymar: Hahahaha, und wie war es?

Frau: Ich erzähl es dir nachher. Aber du magst, kannst ich es dir zeigen.

Neymar: Alles klar, ich kann warten.

Frau: Geduld, das mag ich. Zwei gute Eigenschaften.

Neymar: Ich bin überhaupt nicht geduldig.

Frau: Na dann, die Geschichte geht wie folgt. Ich tat, was ich schon immer gerne getan habe, da fing ich an, an dich zu denken. Und plötzlich war ich auf meinen Knien. Und seither werde ich dich nicht mehr aus meinen Gedanken los. Was ich mir am meisten wünsche, ist, dich glücklich zu machen. So ein verrückter Traum! Aber ich finde normale Leute sehr langweilig. Kurzgefasst: Ich bin eine Beute auf der Suche nach einem Jäger. Aber das war nur ein blöder Traum. Ich will mehr über deine Eigenschaften erfahren.

Neymar: Schöne Träume. (Emojis Flammen + Teufelchen)

Frau: (Bei Minute 4:41 schickt sie einen Youtube-Link zum Song «Was für eine Liebe ist das» von Luma Elpidio) Hier, etwas, um an schwierigen Tagen zu hören. Neymar: Amen



14. März

Neymar: Hallooooo

Frau: (Sie schickt ihm etwas, das sie dann offenbar wieder löschte)

Neymar: ?

Frau: Hallo, du Grund für meine Libido.

Ich war am Turnen und dachte an dich.

Neymar: Komme gerade vom Training. Am Turnen? Hahaha, wieso?

Frau: Gut (Als Antwort zu Neymars Antwort, dass er gerade vom Training komme)

Wie geht es dem Fuss?

Weil ich diesen Hintern perfekt mache für dich (Als Antwort zu Neymars Frage, wieso sie am Turnen sei)

Neymar: Das gefällt mir (Emojis mit Lachen und Herz) (das schreibt Neymar als Antwort zum Hintern-Training)

Es ist schon fast gesund (Als Antwort zur Frage nach seinem Fuss)

Frau: Ich werde ihn küssen (Als Antwort zum gesunden Fuss)

Es wird dir noch mehr gefallen, wenn du die Nachricht siehst, die ich dir schicken werde (Als Antwort auf Neymars Kommentar zum Hintern)

Neymar: Ich habe einen besseren Ort, hahaha (Als Antwort auf ihre Bemerkung, sie werde ihren Fuss küssen)

Ich will sehen (Als Antwort auf ihre Ankündigung, eine weitere Nachricht zu schicken – offenbar ein Foto)

Frau: (Emojis mit Katze, Flammen und Teufelchen als Antwort, er habe einen besseren Ort, den sie küssen könne)



15. März

Frau: (2 Fotos, räkelt auf einem Bett) Gute Nacht, Grund für meine erotischen Träume.

Neymar: Schade, dass wir uns noch nicht erlebt haben

Frau: Das war gut. (schickt Foto von Brust mit dem Text Ney und Herz) Du hast recht. (Emoji mit Herz)

Neymar: (2 Emojis mit Crazy Face als Antwort aufs Foto)

Frau: Ich hoffe, du bist nicht ein Fake, der mit meinem Herz spielt. (Sie schickt eine Audio-Datei)

Neymar: Gerne, ahahhaha. Heute ist dein Geburtstag? ALLES GUTE, DU SCHÖNE. ALLES LIEBE IN DEINEM LEBEN. GOTT SEGNE DICH.

Frau: Ja, du!!! Ich habe schon an Gott gebetet. Zumindest dich für einen gaaaaaaaaaanzen Tag lieben dürfen.

Neymar: (lacht) Komm nach Paris.

Frau: Ich reise nach Deutschland im April, werde versuchen, nach Paris zu fliehen.

Neymar: Versuchen?

Frau: Ich werde fliehen, um dich zu sehen. Verschwinde aus meinen Gedanken, ich bitte dich!

Neymar: Warum? hahaha

Frau: Ich feiere meinen Geburtstag. Jungs sind hinter mir, aber ich gehe schon. Ich spare mich für meinen Schatz auf. Morgen stehe ich früh auf, um meinen Hintern zu trainieren. Ich denke nur an das…. (Emoji mit Flammen) Neymar: So recht!



18. März

Frau: Kann ich ich selbst sein, wenn ich bei dir bin? (schickt 2 Videos)

Neymar: (3 Herz-Emojis)

Frau: (Anmerkung: sie schreibt «não comp» – es ist hier nicht genau eruierbar, wofür «comp» steht)

(Kuss-Emoji)

Neymar: Du Schöne

Frau: Heute will ich einfach geniessen, umarmt an deine Brust. Dein Geruch im Schlaf riechen und vergessen, dass die Welt existiert. Ich würde Gott um nichts anderes bitten, als ein solcher Moment in meinem Leben....

Neymar: Ich gehe jetzt schlafen, aber ich würde dich jetzt gerne packen.

Frau: (Foto mit Herz) (Sie schickt dann nochmal ein Bild, das sie wieder löscht)

Neymar: Gute Nacht!

Frau: Schlaf gut. (Mehrere Emojis)



22. März

Frau: Ich spare meine ganze Liebe auf, um sie dir zu geben.



23. März

Neymar: (2 Kuss-Emojis)



6. April

Neymar: Wann kommst du mich besuchen?

Frau: Mitte Jahr



7. April

Frau: Wenn du das verdienst...

Neymar: Ist gut.



19. April

Frau: (schickt 2 Fotos oder Videos, die sie dann wieder löscht)



20. April

Neymar: Hallooooo

Frau: Ich habe gerade was auf Netflix geschaut und da begann ich, an dich zu denken, und da spürte ich plötzlich ein Feuer. Ich musste dir wieder einmal ein Bildchen schicken.

Neymar: Ein Feuer ist gut. Wo bleibt das Foto?

Frau: (schickt ein Foto von vorne)

Neymar: Ach, so eine Schönheit

Frau: Ich kam zweimal während ich an dich dachte. Ich bin gefickt!!

Neymar: Du musst deinem Willen nachkommen (Anmerkung: das ist eine etwas freie Übersetzung, denn sonst macht der Rest keinen Sinn)

Frau: Ach, Süsser, ich sammle Geld, um dich besuchen zu können. Wer weiss, ob du nicht schon vorher nach Brasilien kommst.

Neymar: Ich kann dir damit helfen

Frau: Ich bin ein bisschen stolz, ich wehre mich dagegen und will das nicht.

Neymar: (2 Emojis mit zuckenden Schultern) Na dann...

Frau: Ich arbeite bis am 30. Dann bin ich frei.



21. April

Neymar: Von diesem Monat?

Frau: Ja

Neymar: Perfekt!

Frau: Aber ich kann warten.



23. April

Neymar: Hallooooo

Frau: Halloooo, Grund für meine unreine Gedanken



24. April

Neymar: Alles gut?

Frau: Jetzt besser. Und du?



28. April

Frau: Ich hoffe, es ist alles gut bei dir, Baby. Ich wäre gerne bei dir am Liebkosen und Liebe machen.

Neymar: Hallo. Besser. Und wie geht es dir?

Frau: Bestens



2. Mai

Neymar: Kannst du mich schon besuchen?

Frau: Schon (Herz-Augen-Emoji)

Neymar: Bist du frei?

Frau: Ja. Welches Datum schlägst du vor?

Neymar: Diese Woche. Ich melde mich.

Frau: Grossartig. Ich warte gespannt, haha.



3. Mai

Neymar: Kann es an jedem Tag sein?

Frau: Ja, du musst einen Tag vorher Bescheid geben.



4. Mai

Neymar: Kommst du alleine oder mit einer Freundin?

Frau: Mit Freundin.

Neymar: Ist ok.

Frau: In der Tat. Ich komme mit ihr, aber falls ich sie nicht erreiche, komme ich alleine.



8. Mai

Frau: Ich sehne mich nach dir.



9. Mai

Neymar: Ich mich auch nach dir, Schöne



109 . Mai

Frau: Liebes, hast du schon ein Datum ausgedacht? Um mich organisieren zu können.

Neymar: Ich warte darauf, dass du etwas sagst, du Schöne. Kannst du nächste Woche an jedem Tag?

Frau: Ab Dienstag ja

Neymar: Kommst du mit einer Freundin?

Frau: Nein. Ich bin so gut wie vier Frauen, mein Schatz. Und wir vier wollen dich verwöhnen. Mach dir keine Sorgen.

Neymar: Hahahaha. Es geht nicht nur darum, mich zu verwöhnen. Ja, wir können was machen, wenn ich meine Sachen erledigt habe.

Frau: Doch, für mich ist das so (Als Antwort, dass es nicht nur darum gehe, dass er verwöhnt werde)

Neymar: Natürlich wird das so sein. Ich mache mir Sorgen, dass du dich dann einsam fühlst. Aber wenn es dir gut geht, dann am Dienstag. Ich organisiere das.

Frau: Ich verstehe, aber meine Freundin ist auf Reisen. Ich komme alleine, mein Guter.

Süss! Danke! Aber ich bin es mir seit Jahren gewohnt, alleine zu sein. (Als Antwort auf seine Sorge, sie könne sich einsam fühlen)



11. Mai

Neymar: Hallooooo

Frau: Ich habe gerade an dich gedacht

Neymar: Geht es dir gut?

Frau: Mir gehts bestens. Und dir?

Neymar: Auch gut. Müde.

Frau: Ich werde dir eine gute Massage geben.

Neymar: Ahhhhh

Frau: Aber ich kann nicht versprechen, dass ich die Massage mit meinen Händen beende.

Neymar: Ich hoffe nicht. Ich dachte gar nicht an deinen Händen.

Frau: (sie schickt 4 Bilder, die sind teilweise verpixelt, aber offenbar liegt sie auf einem Bett und macht Selfies am Spiegel) Provoziere nicht aus der Ferne, das ist böse.

Neymar: Ich werde dich sehr gerne in dieser Stellung vernaschen wollen

Frau: Genau so habe ich mir das auch vorgestellt.

Neymar: Perfekt. (Emoji mit Crazy Face und Teufelchen)



13. Mai

Frau: Es fehlt schon wenig, bis ich deinen ganzen Körper küssen darf.

Neymar: Es fehlt noch, du Schöne

Frau: (sie schickt ein Bild von ihrer Brust)

Neymar: Oh, Gott

Frau: (sie schickt ein Video) Ich bin gleich da, Baby. Dann wirst du nicht mehr weit weg sein, ich kümmere mich um die Feinde.

Neymar: Ahhhhh, du Schöne

Frau: Kommt mich jemand am Flughafen abholen? Oder willst du, dass ich irgendwohin fahre?

Neymar: Ich organisiere das.

Frau: Wunderbar. Ich brauche eine Adresse, die ich den Migrationsbehörden angeben kann.



15. Mai

Neymar: Schon da?

Frau: Jetzt

Neymar: Ok. Ich gehe trainieren und rufe dich an.

Frau: Gutes Training

Neymar: Kuss.

Halloooo

Frau: (Emoji mit Herzaugen)

Neymar: Was machst du?

Frau: Ich packe meinen Koffer aus, am Essen und am Tanzen. Ich bin 12 Stunden gesessen. Und jetzt will ich nicht schlafen, bis ich gehe.

Neymar: Hahahahaha. Gut. Ich habe ein Geburtstagsfest. Ich komme vorher zu dir, dir einen Kuss geben. Ok?

Frau: Ok. Um Welche Zeit?

Neymar: In etwa 20 Minuten.

Frau: Gib mir 10 Minuten, damit ich noch baden kann.

Neymar: Okay. Hahahaha. Ich bin am Trinken, schon halb betrunken.

Frau: Du meine Güte, ich will auch. 203. Du kannst reinkommen und dich auf mich legen.

Neymar: Okay. Ich zahle die Rechnung und komme rüber. Schick mir die Koordinaten.

Frau: (schickt Google Maps) Sofitel

Neymar: Bin gleich da.

(später schickt er ihr ein Bild ihres Hinterns)

Frau: Wirst du nochmal kommen?

Neymar: Es geht nicht.

Frau: Ziehst du jetzt den Schwanz ein? Es fehlen noch 3 Frauen zum Kennenlernen. Das war die ruhige erst.

Neymar: Nein, natürlich werden wir wieder miteinander ficken. Ich hoffe, heute

Frau: Ich gehe in die Stadt spazieren, etwas trinken.

Neymar: Ich habe meinen Ring dort vergessen.

Frau: Wo, um Gottes Willen? Ich werde danach suchen. Verlier nicht dieses Millionen teure Ding.

Neymar: Nein, hab ihn wieder gefunden.

Frau: Ich habe das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt.

Neymar: Hahahha. Dumm.

Frau: Kannst du mir einen Ort angeben, wo ich tanzen gehen kann? Mit Musik und coolen Leuten.

Neymar: Jetzt? Matignon. Wo bist du jetzt?

Frau: Im Hotel

Neymar: Ich bin sehr spitz (Anmerkung: freie Übersetzung, denn wortwörtlich sagt er «verrückt», aber das macht im Kontext keinen Sinn)

Frau: Komm zu mir, Junge

Neymar: Wo? In der Nähe?

Frau: Sofitel

Neymar: Gut



16. Mai

Frau: Lieber, du musst heute früher kommen, weil wir uns morgen nicht sehen können.

Schwarz

Weiss

Rosa

Rot

Wähle eine Farbe

(Verpasster Anruf)

Bist du immer noch betrunken? (Emoji mit Eye rolling)

Neymar: Halloooooo, bin am Arbeiten

Frau: Ich bin gerade ins Hotel angekommen. Ich gehe morgen wieder. Lass dir 30 Minuten frei für mich heute. Du wirst nur 2 kennenlernen, die anderen 2 bleiben für eine nächste Gelegenheit. Hahaha. (Emoji mit Augenzwinker)

Neymar: Hahahaha. Wenn ich hier fertig bin, rufe ich dich an.

Frau: Gut. Ich mache nochmal einen Spaziergang. Denn morgen werde ich keine Zeit dafür haben.

Neymar: Schöne, ich schaue nachher.

Frau: Ich kehre zurück ins Hotel. Bin sehr spitz.

Neymar: Hahahaha. So schön. Ich mach meine Behandlung fertig.

Frau: (sie schickt ein Foto, ist ganz schwarz gekleidet) Ich bin daaaaaaa. Ich werde ein Bad nehmen und etwas essen. Bringst mir etwas mit, das ich meinem Sohn mitbringen kann. Er heisst Lucca und ist ein grosser Fan von dir.

Neymar: Ich bringe was mit. Zu viele Kleider (Als Antwort auf ihr letztes Bild)

Frau: Ich war unterwegs. Komm mich ausziehen (Als Antwort auf sein Kommentar, sie trage zu viele Kleider)

Neymar: Ich kommeeeeee

Frau: Aber du hast keine Farbe nicht gewählt.

Neymar: Weiss

Frau: Ich habe Mühe, Musik zu finden. Bring Wein. Rotwein oder Rosé?

Neymar: Rosé

Frau: Komm bald und mach das fertig.

Neymar: Ich mache mich bereit

Frau: Ich will Wein. Weeeeeein. Vergiss den Wein nicht.

Neymar: Was für Wein?

Frau: Irgendwelchen. Rosé

Ein Musikböxlein

(sie schickt etwas – Bild oder Video – das sie dann wieder löscht)

Neymar: Hahahah

Frau: Wirst du kommen?

Neymar: Ich komme

Frau: Ich will dich kennenlernen, diese Najilla hat dich noch nicht kennengelernt.

Ich gehe jetzt schlafen, ok?

(...... unleserlich)

Da endet das Video, der Chat geht offenbar weiter.

Das Instagram-Video von Neymar, in dem der gesamte (oben wiedergegebene) Chatverlauf nach der Rede des Superstars gezeigt wird:

