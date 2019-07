Debakel für den FCZ zum Saisonauftakt

Den Saisonstart hat sich Ludovic Magnin anders vorgestellt. Statt Punkte und Selbstvertrauen holt sich seine Mannschaft gegen Lugano eine Packung. Der FCZ verliert 0:4.

Der FCZ startet gut in die Partie, versucht sich am gepflegten Spielaufbau, das gelingt gar nicht mal so schlecht. Es sind ansehnliche erste 15 Fussballminuten voller Doppelpässe und Kombinationen. Doch Kololli, Ceesay und Sohm vergeben die erspielten Möglichkeiten.

Lugano gnadenlos effizient

Ganz im Gegensatz zu Lugano. Die Mannschaft ist nicht besser, doch sie schiesst Tore. Erst durch einen Foulpenalty von Maric, den Bangura verursacht. Dann durch einen Prachtsschuss von Aratore. Der Flügelspieler schlenzt den Ball in den Winkel.

Und weil die FCZ-Abwehr in der 44. Minute jegliche Resilienz vermissen lässt, darf Rodriguez den Ball annehmen und zum 3:0 einschieben. In der Folge verpasst es der FCZ eine Reaktion zu zeigen, Lugano schiesst durch Vecsei in der 80. Minute gar das 4:0.

FC Zürich - FC Lugano 0:4 (0:3) Letzigrund. - 9430 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 30. Maric (Foulpenalty) 0:1. 39. Aratore 0:2. 45. Rodriguez 0:3. 79. Vécsei 0:4.

FC Zürich: Brecher; Britto, Bangura, Nathan, Kharabadze; Sohm (74. Aliu), Popovic; Khelifi (46. Mahi), Marchesano (58. Kramer), Kololli; Ceesay.

Lugano: Baumann; Kecskés, Maric, Daprelà; Sidler; Lavanchy, Sabbatini, Custodio, Aratore (63. Obexer) ; Rodriguez (55. Vécsei) ; Gerndt, Bottani (80. Holender).

Bemerkungen: FC Zürich ohne H. Kryeziu, Rüegg und Winter (alle verletzt), Lugano ohne Crnigoj, Kameraj, Macek und Yao (alle verletzt). - Verwarnungen: 37. Aratore (Foul), 63. Baumann (Unsportlichkeit), 76. Aliu (Foul).

(czu)